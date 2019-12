Danny Buijs is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Joey Kooij zaterdag tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen (1-1). De coach van de noorderlingen was woedend over de rode kaart voor Deyovaisio Zeefuik.

Op slag van rust werd Zeefuik na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd voor een vermeende elleboogstoot. Buijs begrijpt niets van de rode kaart voor de verdediger.

"Je kijkt door een gekleurde bril, maar voor mij is dit geen rood", zei Buijs bij FOX Sports. "Ik zie dat Zeefuik alleen naar de bal kijkt, hij geeft niet bewust een elleboog. Als ik dit zie, vind ik het zeer opmerkelijk dat er een rode kaart is gegeven."

Het is niet de eerste keer dat de coach van FC Groningen zich ergert aan een optreden van Kooij. Eind oktober fungeerde de 27-jarige scheidsrechter als VAR bij de derby tussen Groningen en sc Heerenveen en ook toen vond hij dat Kooij een verkeerde beslissing nam.

"Je moet ervan uit kunnen gaan dat een scheidsrechter onpartijdig is en zijn werk doet, maar je kunt niet om de feiten heen", foeterde Buijs, die in de slotfase zelf rood kreeg wegens aanmerkingen op de arbitrage.

"We hebben hem dit seizoen een paar keer gehad, als scheidsrechter en als VAR. En in alle wedstrijden heeft hij in mijn optiek cruciale fouten gemaakt. We voelen ons nu een paar keer benadeeld. Het kan toeval zijn, maar dat was uitgerekend met hem."

Deyovaisio Zeefuik werd op slag van rust uit het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

Kooij ontkent dat er meer speelt tussen Buijs en hem

Ondanks de kritiek van Buijs blijft Kooij achter de rode kaart voor Zeefuik staan. "Ik zie een arm in het gezicht van een ADO-speler komen. De gezondheid van de tegenstander wordt in gevaar gebracht", aldus de arbiter.

Kooij besloot Buijs weg te sturen, omdat de trainer op agressieve wijze misbaar maakte. Hij ontkent dat er meer speelt tussen de geboren Dordtenaar en hem.

"Ik begin op nul aan een wedstrijd en ik verwacht dat een trainer dat ook doet. Ik snap dat het wat lastig te beseffen is als je door een groene bril kijkt", besloot Kooij.

Door het gelijkspel in Den Haag bezet FC Groningen de tiende plaats op de ranglijst. ADO, waarbij Tom Beugelsdijk in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg, staat zeventiende.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers tik hier.