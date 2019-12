Feyenoord begint zondag met keeper Kenneth Vermeer en spits Nicolai Jørgensen aan de topper tegen PSV. Bij de bezoekers uit Eindhoven zijn steraanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn fit genoeg voor de basis en keert Pablo Rosario terug op het middenveld.

De 33-jarige Vermeer miste de laatste vier duels van Feyenoord door een hamstringblessure, maar hij is hersteld. Nick Marsman zit daardoor weer op de bank, net als collega-keeper Justin Bijlow.

Jørgensen sloeg de Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen FC Porto (3-2-nederlaag) over, omdat hij op het punt staat vader te worden. De Deen staat zondag wel samen met Steven Berghuis en Luis Sinisterra in de aanval, waardoor Sam Larsson reserve is.

In de verdediging en op het middenveld voert Feyenoord-trainer Dick Advocaat geen wijzigingen door. Eric Botteghin en Marcos Senesi, de afgelopen weken geprezen door de ervaren coach, staan daardoor weer samen in het centrum van de defensie.

PSV weer met Boscagli

Bij PSV keren middenvelder Rosario en aanvallers Ritsu Doan en Malen terug in de basis ten opzichte van het Europa League-duel met Rosenborg van donderdag (1-1).

Omdat de wedstrijd tegen de Noorse club alleen nog om de winstpremie ging, kon PSV-trainer Mark van Bommel in dat duel al rekening houden met de topper tegen Feyenoord.

Bergwijn en Malen hadden kleine pijntjes en speelden allebei maar een helft. Rosario viel het laatste half uur in en spelmaker Mohamed Ihattaren werd 20 minuten voor tijd gewisseld. Doan zat helemaal niet bij de selectie.

Tegen Feyenoord kiest Van Bommel op het middenveld voor Rosario, Érick Gutiérrez en Ihattaren. Ryan Thomas is niet fit, terwijl aanvallers Bruma en Cody Gakpo op de bank beginnen. Olivier Boscagli is opnieuw de linksback; Michal Sadílek kan nog niet spelen.

Feyenoord-PSV begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli;Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Malen, Bergwijn.

