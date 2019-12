In de zeventiende speelronde in de Eredivisie stonden zondag vier duels op het programma: FC Emmen-Sparta Rotterdam (2-0), Feyenoord-PSV (3-1), AZ-Ajax (1-0) en Heracles Almelo-FC Utrecht (1-3). Lees alles terug in ons liveblog.





Uitslagen:

FC Emmen-Sparta 2-0

Feyenoord-PSV 3-1

AZ-Ajax 1-0

Goedemiddag en welkom in het Eredivisie-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de wedstrijden van vandaag. Veel plezier!

AZ

PSV

Een andere club Eredivisie · AZ-Ajax · "Ik moet zeggen dat ik vond dat wij laatste kwartier kracht hadden om aan te vallen, in algemeenheid een wedstrijd die gelijk op ging", zegt AZ-coach Arne Slot tegen FOX Sports. "Er werd ontzettend hard gewerkt en dat was bijzonder van onszelf, omdat we nog in Manchester hebben gespeeld donderdag. Als je dit vandaag op de mat kan brengen, is dat heel knap. Ons beste spel was eigenlijk in het laatste kwartier." AZ-Ajax · "Dit duel verdiende geen winnaar", zegt Ajax-trainer Erik ten Hag tegen FOX Sports. "We hebben het uit handen gegeven en mag niet gebeuren. Het is een onacceptabele fout in de slotfase, want Perr moet daar voor zijn man komen. Hij speelde ijzersterk, maar dit is een foutje met grote gevolgen. Wij kunnen beter, maar iedereen weet van onze problemen voorin. Maar ook met deze bezetting moeten we doelpunten maken, we hebben de kansen gehad." AZ-Ajax · AZ-Ajax · AZ-Ajax · "Matchwinner? Dat klinkt mooi. ja. Als je in zo'n wedstrijd de winnende treffer kan maken, dan is dat geweldig", zegt Myron Boadu tegen FOX Sports. "De hele wedstrijd maakt niet meer uit als je zo de winnende maakt. Het was pure blijdschap na het doelpunt. We werken allemaal hard met elkaar en dat maakt me trots." AZ-Ajax · AZ-Ajax · En dus is er wederom teleurstelling bij Ajax, maar de Amsterdammers staan nog altijd bovenaan in de Eredivisie. AZ-Ajax · Het moment dat Boadu de 1-0 tegen de touwen kopt namens AZ. AZ-Ajax · De spelers van AZ vieren feest na de 1-0 van Myron Boadu. AZ-Ajax · "Ik baal enorm. We hebben een aantal kansen gehad. Als je niet kan winnen, moet je in ieder geval niet verliezen", zegt Perr Schuurs tegen FOX Sports. "Boadu staat voor mij en kopt de bal binnen. Ik wil voor hem komen... Het gaat om de kleine momenten, dus achteraf is het geen goede wedstrijd van mij." AZ-Ajax · AZ-Ajax · AZ-Ajax · AZ-Ajax · "Dit was een beetje een wedstrijd om in 0-0 te eindigen, al hebben we allebei wel de kans gehad om te scoren", zegt AZ-captain Teun Koopmeiners tegen FOX Sports. "Dit is een perfecte terugkeer in ons stadion. We hebben nog een lange weg te gaan dit seizoen, maar we zijn aan iets moois bezig." AZ-Ajax · Dit is nu de stand in de top van de Eredivisie:



Ajax 17-41 (52-15) AZ 17-41 (39- 8) Willem II 17-32 (27-22) PSV 17-31 (38-22) FC Utrecht 17-29 (32-23) Feyenoord 17-28 (30-26) Heracles-FC Utrecht · Utrecht klimt naar vijfde plaats na zege bij bij Heracles

FC Utrecht bemachtigt de vijfde plaats in de Eredivisie door met 1-3 te winnen bij Heracles Almelo. De Domstedelingen komen door een treffer van Orestis Kiomourtzoglou in de eerste helft nog op achterstand, maar kantelen het duel na rust. Bart Ramselaar trekt de stand gelijk en Gyrano Kerk zorgt voor een voorsprong. Diep in blessuretijd maakt Ramselaar er uit een counter ook nog 1-4 van. AZ-Ajax · Heracles-FC Utrecht · 90+4' GOAL FC Utrecht! 1-3



Heracles-doelman Blaswich gaat mee naar voren en uit de counter is het Ramselaar die profiteert. De middenvelder rent het hele veld over en beslist het duel. AZ-Ajax · Boadu kopt AZ in slotfase langs Ajax

AZ wint in eigen huis met 1-0 van Ajax. De Alkmaarders beslissen het duel in de in de slotminuut door een rake kopbal van Myron Boadu. AZ heeft nu net als Ajax 41 punten, maar de Amsterdammers blijven de koploper vanwege een beter doelsaldo. AZ-Ajax · Afgelopen! AZ wint met 1-0 van Ajax en komt in punten gelijk met de Amsterdammers, die op doelsaldo nog wel de koploper zijn. AZ-Ajax · 90+3' Invaller Tagliafico krijgt nog een flinke kopbal, maar de inzet van de Argentijn gaat naast. AZ-Ajax · 90+2' Ajax dringt aan in de jacht op de gelijkmaker, maar voorlopig is het feest in Alkmaar. AZ leidt met 1-0. AZ-Ajax · 90' Er komen nog drie minuten bij in Alkmaar. AZ-Ajax · 90' GOAL AZ! 1-0



Daar is toch de voorsprong voor AZ! Boadu, die totaal niet in de wedstrijd zit, kopt raak uit een hoekschop. AZ-Ajax · 89' De bal is nog niet buiten geweest en dus gaat het spel door. Voorlopig is er nog niets gebeurd met de vermeende handsbal. AZ-Ajax · 88' Was dat hands van een AZ-speler? Er wordt nog niets mee gedaan, maar wellicht gaat de VAR nog kijken. Bij Ajax zijn ze boos. AZ-Ajax · 87' Een inzet van Huntelaar wordt nog geblokt. Ajax krijgt een corner... AZ-Ajax · 86' Geel voor Idrissi, die Van de Beek naar de grond werkt. Daar lag wat ruimte voor Ajax. AZ-Ajax · 85' Onana is uit zijn doel en Stengs wipt de bal over de doelman, maar Veltman voorkomt dat Boadu de 1-0 kan binnenkoppen. AZ-Ajax · Dit was nog een van de beste kansen van vandaag, maar Huntelaar kon net niet bij de bal. Komt er nog een grote kans voor AZ of Ajax? AZ-Ajax · 83' De eerste wissel van dit duel: Nicolás Tagliafico komt bij Ajax voor Marin. AZ-Ajax · 83' Flinke kans voor AZ op de voorsprong. Een corner van Fredrik Midtsjø is scherp, maar wordt door iedereen gemist. Heracles-FC Utrecht · 80' Pröpper haalt uit en lijkt de 2-2 te noteren, maar Adam Maher staat op de juiste plaats om de bal van de lijn te halen. Utrecht behoudt de leiding. AZ-Ajax · 80' Geel voor Jordy Clasie na een pittige ingreep op Huntelaar. AZ-Ajax · 79' Het is zeker niet de wedstrijd van Boadu. De spits wordt weer in de diepte gevonden na een slippertje van Martínez, maar de AZ-topschutter struikelt op weg naar Onana en dus is de kans weg. AZ-Ajax · 77' Ajax domineert momenteel wel stevig in Alkmaar. Schuurs haalt uit van een meter of 25. Bizot heeft moeite, maar keert het harde schot wel. AZ-Ajax · 76' Het publiek in Alkmaar veert op. Oussama Idrissi slingert de bal voor, maar niemand van AZ kan bij de bal. AZ-Ajax · 75' Nu is Wijndal het slachtoffer, maar dat komt wel door een ingreep van Veltman die volgens het boekje is. Feyenoord-PSV · Advocaat trots op werklust Feyenoord

Dick Advocaat is erg content met de manier waarop de spelers van Feyenoord zondag de topper tegen PSV (3-1) benaderden. "De jongens hebben allemaal keihard gewerkt tegen een ploeg die voetballend iets meer heeft dan wij. Het spel kan beter en dat weten wij ook wel, maar met deze overwinning ben ik heel blij", zegt Advocaat in gesprek met FOX Sports."Als je ziet hoe de jongens gewerkt hebben deze week, dan kun je ze alleen maar complimenten geven. Het spel wordt vanzelf beter." Heracles-FC Utrecht · 70' GOAL FC Utrecht! 1-2



Met wat geluk belandt de bal bij Kerk, die uit de draai de 1-2 noteert. Utrecht pakt de leiding in Almelo. AZ-Ajax · 72' Tadic heeft pijn na een op het eerste oog ongelukkige maar harde ingreep van Owen Wijndal. AZ-Ajax · Nog twintig minuten op de klok in Alkmaar. Het gaat nog altijd aardig gelijk op. Wie breekt de ban? AZ-Ajax · 69' Daar krijgt Ziyech geel na een overtreding op Svensson. Het is niet de eerste overtreding van de Ajacied vandaag. AZ-Ajax · 67' Ajax raakt de paal, maar het is buitenspel van Álvarez. De Mexicaan raakt de paal met het hoofd na een vrije trap van Ziyech. AZ-Ajax · 61' Bizot ziet pas laat een schot van Ziyech op zich af komen, maar de doelman heeft ook nu een antwoord. Ajax dringt wat meer aan, maar het is nog 0-0. Heracles-FC Utrecht · 56' Mauro Júnior leverde eerder in deze wedstrijd al een assist af en nu raakt hij de paal uit een vrije trap. Heracles jaagt kort na de 1-1 op een nieuwe voorsprong. AZ-Ajax · 59' Het duurde even, maar de eerste kaart is een feit. Het wordt geel voor Svensson na een forse tackle op Huntelaar.