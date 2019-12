Pereiro maakt fraaie eretreffer namens PSV tegen Feyenoord

De zestiende speelronde in de Eredivisie gaat zondag verder met de laatste vier wedstrijden. FC Emmen boekte tegen Sparta Rotterdam de vijfde zege van het seizoen (2-0). Om 14.30 uur treffen het geplaagde Feyenoord en PSV elkaar. Koploper Ajax en nummer twee AZ kruisen vervolgens om 16.45 uur de degens in Alkmaar, terwijl tegelijkertijd afgetrapt wordt bij Heracles Almelo-FC Utrecht. Volg alles in ons liveblog.





Feyenoord-PSV 3-1

AZ-Ajax

Heracles-Utrecht

Goedemiddag en welkom in het Eredivisie-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de wedstrijden van vandaag. Veel plezier! Topscorer Dessers neemt het op tegen vorige werkgever

Naast de kraker in Alkmaar begint om 16.45 uur een wedstrijd in de Eredivisie: Heracles ontvangt in Almelo FC Utrecht. Het is een bijzonder duel voor Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers, die vorig seizoen nog onder contract stond bij FC Utrecht.



Opstelling Heracles Almelo:

Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Merkel, Osman; Van der Water, Dessers, Mauro Junior.



Opstelling FC Utrecht:

Paes, Van der Maarel, Hoogma, Janssen, Klaiber; Ramselaar, Van Overeem, Maher, Gustafson; Bahebeck, Kerk. Feyenoord-PSV · 90+1' PSV krijgt vier extra minuten de tijd om twee keer te scoren. Feyenoord-PSV · 90' Toornstra komt er gevaarlijk uit en weet op een teenlengte na Jørgensen te bereiken. De 4-1 blijft vooralsnog uit. Feyenoord-PSV · 87' Heeft PSV nieuwe hoop gekregen na de treffer van Pereiro? De Eindhovenaren dwingen Feyenoord terug en loeren op de aansluitingstreffer. Het slotoffensief lijkt te laat te komen, want over twee minuten gaat de blessuretijd al in. Feyenoord-PSV · 84' GOAL PSV! 3-1



PSV koopt er vooralsnog weinig voor, maar de mooiste goal van de middag wordt gemaakt door de bezoekers. Invaller Pereiro wipt de bal op fenomenale wijze over Vermeer en maakt er 3-1 van. Feyenoord-PSV · De laatste keer dat Kenneth Vermeer de nul hield tegen een club uit de traditionele top drie, was op 25 januari 2015 namens Feyenoord tegen Ajax (0-0). Feyenoord-PSV · 80' Jørgensen lijkt de 4-0 te noteren, maar zijn inzet rolt tegen de buitenkant van de paal. Feyenoord-PSV · 79' Ritsu Doan moet plaatsmaken voor Gastón Pereiro. Kan de Uruguayaan de Rotterdamse defensie nog in de problemen brengen? Feyenoord-PSV · 75' Ihattaren krult een vrije trap in één keer op het doel. Malacia voorkomt met zijn hoofd dat de bal Vermeer in de problemen kan brengen. Feyenoord-PSV · 74' Malacia mist de bal volledig en haalt Dumfries met een harde tackle onderuit. De verdediger komt goed weg met geel. Feyenoord-PSV · 72' Jørgensen heeft de 4-0 op zijn schoen, maar hij schiet tegen Unnerstall op. De 3-0 lijkt bij PSV keihard te zijn aangekomen. Feyenoord-PSV · 67' Een voorzet van Sinisterra is net te zacht om Jørgensen in stelling te brengen. PSV moet uitkijken dat de score niet nog veel verder oploopt. Feyenoord-PSV · 66' Wat een redding van Vermeer! Bergwijn kapt Botteghin uit en krijgt een vrije schietkans, maar de Feyenoord-doelman reageert uitstekend. Feyenoord-PSV · 64' GOAL Feyenoord! 3-0



En dat is nummer drie voor Steven Berghuis! Na Pierre van Hooijdonk in 2003 is hij de tweede Feyenoorder ooit die een hattrick maakt tegen PSV. De Rotterdammers lijken de buit binnen te hebben. Feyenoord-PSV · 62' Strafschop Feyenoord!



In tegenstelling tot zijn collega Erik ten Hag heeft AZ-trainer Arne Slot weinig wijzigingen hoeven doorvoeren voor het duel tegen Ajax.



Opstelling AZ:

Bizot; Svensson, Clasie, Wijndal, Wuytens; Koopmeiners, Midtsjø, De Wit; Stengs, Idrissi, Boadu. Feyenoord-PSV · 56' PSV mag van Feyenoord ook na rust de bal in bezit houden, maar de Eindhovenaren slagen er nog niet in om grote kansen te creëren. Feyenoord-PSV · 52' Einde wedstrijd voor Donyell Malen. De aanvaller geeft aan dat hij niet verder kan en wordt vervangen door Cody Gakpo. Feyenoord-PSV · 50' Ai, dat ziet er niet best uit voor Donyell Malen. De aanvaller overstrekt zijn been en blijft geblesseerd liggen. Dat zou wel eens einde wedstrijd voor de topscorer van PSV kunnen zijn. Feyenoord-PSV · 48' De hoek is lastig voor Malen, maar toch gaat zijn inzet via Vermeer rakelings voorlangs. De eerste kans na rust is voor PSV. AZ-Ajax · Feyenoord-PSV · 46' De spelers staan weer op het veld. Feyenoord-PSV (2-0) wordt hervat. Feyenoord-PSV · De laatste keer dat PSV niet verloor van Feyenoord na een achterstand van twee doelpunten was op 21 augustus 1988 (2-2 na 2-0). De Eindhovenaren wonnen nog nooit een wedstrijd van Ajax of Feyenoord nadat het bij rust twee doelpunten achter stond. Feyenoord-PSV · Het is rust in De Kuip. Feyenoord staat door twee treffers van Berghuis op een 2-0-voorsprong in de topper tegen PSV. Feyenoord-PSV · Slechts één Feyenoorder maakte ooit een hattrick tegen PSV: Pierre van Hooijdonk op 18 mei 2003. Die wedstrijd eindigde toen in 3-1. Feyenoord-PSV · 39' Een schot van Malen gaat een halve meter naast. PSV maakt in deze fase van de wedstrijd een onmachtige indruk. Feyenoord-PSV · De laatste Feyenoorder die minimaal twee keer scoorde tegen PSV in een Eredivisie-duel, was Anass Achahbar op 22 maart 2015 (2-1 winst). Feyenoord-PSV · 34' GOAL Feyenoord! 2-0



Nummer twee voor Steven Berghuis! De topscorer van de Rotterdammers schiet beheerst raak en maakt er 2-0 van. Feyenoord zit nog voor rust op rozen. Feyenoord-PSV · 33' Strafschop Feyenoord!



Sinisterra dribbelt Dumfries voorbij, maar de verdediger staat dat niet toe en houdt Sinisterra vast aan zijn shirt. Feyenoord mag een strafschop nemen. Feyenoord-PSV · 32' Zoals Arjen Robben het ook vaak deed trekt Berghuis vanaf de linkerflank naar binnen om vervolgens hard uit te halen links. Doelman Unnerstall redt uitstekend op de inzet van de aanvaller. Feyenoord-PSV · 30' PSV probeert het overwicht dat het in de openingsfase had terug te krijgen, maar slaagt daar vooralsnog niet in. Feyenoord houdt vooralsnog eenvoudig stand. Feyenoord-PSV · Sinds de komst van Berghuis naar Feyenoord in de zomer van 2016 is hij bij 78 Eredivisie-doelpunten direct betrokken (46 goals en 32 assists). In die periode was alleen Hakim Ziyech (negentig) bij meer Eredivisie-doelpunten betrokken. Feyenoord-PSV · Steven Berghuis is dit seizoen topscorer van Feyenoord in de Eredivisie met negen goals. De aanvoerder is in de zes competitieduels onder trainer Dick Advocaat betrokken bij vijf van de negen doelpunten (vier goals en één assist). Feyenoord-PSV · TONNY BEDANKT! ❤️ 👊 Voor altijd Feyenoorder. #feypsv Feyenoord-PSV · Luciano Narsingh begint op de bank maar zou de vijfde speler kunnen worden die in de Eredivisie voor PSV tegen Feyenoord scoort én voor Feyenoord tegen PSV. Piet Kruiver, Ruud Gullit, Michel Valke en Georginio Wijnaldum gingen hem voor. Feyenoord-PSV · 19' GOAL Feyenoord! 1-0



Een fraaie goal van Steven Berghuis! De aanvaller kopt met een snoekduik binnen in de rechterhoek na een keurige voorzet van Sinisterra. PSV was beter, maar staat nu wel op achterstand in De Kuip. Feyenoord-PSV · 15' Doan legt goed af op Bergwijn, die een vrije schietkans krijgt. De aanvaller heeft zijn vizier niet op scherp staan en schiet over. AZ-Ajax · Feyenoord-PSV · 11' De openingsfase is voor PSV. Rosario haalt vanaf de rand van het strafschopgebied uit, maar zijn inzet mist de kracht om Vermeer te verrassen. Feyenoord-PSV · 9' Kort na de inzet van Malen waagt Ihattaren een poging van afstand. Ditmaal pakt Vermeer de bal klemvast. Feyenoord-PSV · 8' Met een spectaculaire omhaal neemt Malen het doel van Vermeer onder vuur. Botteghin staat precies op de juiste plaats om de inzet te blokkeren. Feyenoord-PSV · 5' Een van richting veranderd schot van Berghuis zeilt over het PSV-doel. De hoekschop die daaruit volgt levert niks op. Feyenoord-PSV · 2' Het eerste gevaar komt van PSV. Een schot van Doan gaat een meter naast. Feyenoord-PSV · 1' Feyenoord trapt af en brengt de wedstrijd tegen PSV op gang. Feyenoord-PSV · De spelers betreden het veld in De Kuip. Feyenoord-PSV staat op het punt van beginnen. Feyenoord-PSV ·