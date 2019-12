FC Emmen-Sparta ·

FC Emmen en Sparta zijn vanmiddag hoe dan ook verantwoordelijk voor een primeur in de Eredivisie. Nog niet eerder stonden beide ploegen tegenover elkaar op het hoogste niveau van Nederland. Natuurlijk speelden ze wel vaak tegen elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste keer dat ze elkaar troffen, was in de nacompetitie van het seizoen 2017/2018. Emmen won met 3-1 op Het Kasteel, nadat de eerdere ontmoeting in 0-0 eindigde.