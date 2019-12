De zeventiende speelronde in de Eredivisie gaat zondag verder met de laatste vier wedstrijden. FC Emmen boekte tegen Sparta Rotterdam de vijfde zege van het seizoen (2-0), waarna Feyenoord thuis de topper van PSV won (3-1). Koploper Ajax en nummer twee AZ zijn om 16.45 uur begonnen in Alkmaar, terwijl tegelijkertijd afgetrapt is bij Heracles Almelo-FC Utrecht. Volg alles in ons liveblog.





LIVE:

AZ-Ajax 0-0

Heracles-Utrecht 1-0

Uitslagen:

FC Emmen-Sparta 2-0

Feyenoord-PSV 3-1 Goedemiddag en welkom in het Eredivisie-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de wedstrijden van vandaag. Veel plezier! AZ-Ajax · 50' AZ begint na rust sterk en is al regelmatig te vinden in de zestien van Ajax. Komen er ook echte kansen? AZ-Ajax · 49' Ajax krijgt de bal niet weg en zo komt er een goede kans voor Stengs. De spelmaker kapt naar zijn rechterbeen, maar schiet naast. Heracles-FC Utrecht · 46' Heracles-Utrecht wordt hervat met een 1-0-tussenstand. Heracles-FC Utrecht · Mauro Júnior is in zes thuisduels bij zes doelpunten betrokken (vier goals en twee assists). Vandaag levert hij de assist bij de 1-0 van Kiomourtzoglou. AZ-Ajax · 46' We voetballen weer in Alkmaar! AZ-Ajax is nog 0-0... AZ-Ajax · Welke trainer zorgt voor de tactische aanpassing op zoek naar de openingstreffer? Heracles-FC Utrecht · Het is rust in Almelo. Heracles leidt dankzij een doelpunt van Kiomourtzoglou met 1-0 tegen FC Utrecht. AZ-Ajax · Het is rust! Geen goals in het eerste bedrijf, al hadden Boadu en vooral Van de Beek daar wel een flinke kans voor. AZ-Ajax is nog 0-0! AZ-Ajax · 44' AZ sticht nog gevaar uit een corner, maar niemand van de thuisploeg weet de bal op doel te krijgen. AZ-Ajax · 43' Toch nog een grote kans voor Ajax, zo vlak voor rust. Via Álvarez en Huntelaar komt de bal bij Van de Beek, maar de middenvelder schiet de bal met een geplaatst schot van een meter of zeven net naast het doel. Heracles-FC Utrecht · 40' GOAL Heracles Almelo! 1-0



Heracles pakt vlak voor rust de leiding in Almelo. Kiomourtzoglou staat volledig vrij en schiet van een meter of tien beheerst raak. AZ-Ajax · 40' Nog vijf minuten tot de pauze in Alkmaar. Komen er nog goals of grote kansen? AZ-Ajax · 38' Nu sprint Boadu er (in de persoon van Edson Álvarez) wel een Ajacied uit, maar de spits schiet uit een moeilijke hoek met links in het zijnet. Heracles-FC Utrecht · 34' Dessers lijkt de score te openen, maar Hoogma haalt de bal van de lijn. Het is een klein wonder dat het nog 0-0 staat in Stadion Erve Asito. AZ-Ajax · 36' Ziyech probeert het dan maar eens van een meter of 25. Het is geen slechte inzet, maar de bal gaat toch buiten bereik van doelman Marco Bizot naast het doel. AZ-Ajax · 35' Beide clubs slagen er al een tijdje niet in om dreigend voor het doel van de tegenstander te komen. Nog tien minuten tot de rust... AZ-Ajax · We hebben een half uur gespeeld in Alkmaar. De bal is veel in het bezit van Ajax, maar AZ heeft het goed voor elkaar en sticht gevaar in de omschakeling. Nog geen goals en ook nog geen kaarten in dit duel. AZ-Ajax · 27' Ajax is wel met positiespel op zoek naar uitgespeelde kansen, maar het is te merken dat er voorin een aantal niet aanwezig zijn. Het loopt allemaal niet op de automatische piloot bij de Amsterdammers. Heracles-FC Utrecht · 20' Nog geen minuut na de kans voor Janssen is Dessers gevaarlijk. De aanvaller haalt hard uit, maar ziet Paes alert reageren. Heracles-FC Utrecht · 19' Het spel golft op en neer en nu is het weer Utrecht dat gevaarlijk wordt. Gustafson legt een vrije trap perfect klaar voor Janssen, die maar net naast kopt. AZ-Ajax · 22' AZ laat het spel aan Ajax, maar is levensgevaarlijk in de omschakeling, al hebben de Alkmaarders doelman Onana nog niet echt kunnen testen. Heracles-FC Utrecht · 17' En daar laat ook Heracles zich zien. Mauro Júnior trekt naar binnen en haalt uit, maar zijn inzet gaat voorlangs. Heracles-FC Utrecht · 16' De grootste kans tot nog toe is voor de bezoekers uit Utrecht. Bahebeck krult een afstandsschot vanaf de linkerflank op de buitenkant van de paal. AZ-Ajax · 18' Weer ontsnapt Boadu achter de laatste linie van Ajax, maar ditmaal repareert Perr Schuurs de schade met een uitstekende (staande) tackle. AZ-Ajax · 16' AZ schreeuwt op een penalty na vermeend hands van Noussair Mazraoui, maar de arbitrage geeft geen gehoor en dus gaan we verder. AZ-Ajax · Aan de opkomst van vandaag heeft het in ieder geval niet gelegen. AZ-Ajax · 12' Ajax heeft meer de bal in de openingsfase, maar echt gevaarlijk zijn de Amsterdammers nog niet geweest. AZ is al een paar keer dreigend geweest in de counter, maar het is nog 0-0. AZ-Ajax · 8' Hakim Ziyech wordt boos na een overtreding van Owen Wijndal. De Ajacied haalt verhaal bij de AZ-verdediger en dat levert wat geduw en getrek op. Geen kaarten verder. AZ-Ajax · 7' Na balverlies van Razvan Marin wordt Myron Boadu gevonden in de diepte. De AZ-spits kan op Onana af, maar de aanvaller wordt voldoende gehinderd door Lisandro Martínez en schiet daardoor naast. AZ-Ajax · 6' AZ meldt zich nu ook voor het eerst. Eerst wordt een voorzet van Jonas Svensson weggewerkt en daarna pakt doelman André Onana een kopbal van Calvin Stengs. AZ-Ajax · 3' Weer moeten we Veltman noemen, maar ditmaal in aanvallend opzicht. De rechtsback van Ajax krijgt alle tijd om een kopbal van Klaas-Jan Huntelaar op doel te schieten, maar de verdediger raakt het zijnet. Heracles-FC Utrecht · 1' Nadat er een minuut stilte is gehouden voor de overleden oud-bestuurslid van Heracles Jan van Brenk gaat de wedstrijd van start. Heracles-FC Utrecht is onderweg. AZ-Ajax · 2' Het duel begint met twee kleine overtredingen op Joël Veltman. Ajax heeft in het begin de bal en zoekt de aanval, terwijl AZ de Amsterdammers op een voor hun goede manier willen afjagen. AZ-Ajax · 1' De bal rolt in Alkmaar! AZ-Ajax is begonnen. De strijd om de koppositie in de Eredivisie barst los. Eredivisie · Feyenoord dringt dankzij de zege op PSV de top vijf van de Eredivisie binnen. De Rotterdammers kunnen nog wel gepasseerd worden door FC Utrecht en Heracles Almelo die zo meteen nog tegen elkaar spelen.



Ajax 16-41 (52-14) AZ 16-38 (38-8) Willem II 17-32 (27-22) PSV 17-31 (38-22) Feyenoord 17-28 (30-26) Heerenveen 17-27 (28-21) Vitesse 17-27 (29-24) FC Utrecht 16-26 (29-22) Heracles 16-25 (29-22) AZ-Ajax · De spelers komen het veld op in Alkmaar! Het is bijna tijd voor AZ-Ajax... AZ-Ajax · Nog een goede tien minuten tot de aftrap in Alkmaar. Komt AZ naast Ajax of lopen de Amsterdammers verder weg van de concurrentie? Feyenoord-PSV · "Beide teams hadden goede fases, maar wij scoren op de goede momenten", zegt Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, die een hattrick maakte, tegen FOX Sports. "Met wilskracht hebben we het verschil gemaakt, zoals bij de 1-0. Dat is de gretigheid die je moet hebben om doelpunten te maken. Ik heb het er veel over gehad met Robin van Persie, je moet vaak in het doelgebied komen. Die les neem ik elke keer mee." Feyenoord-PSV · Feyenoord-PSV · "We hebben genoeg kansen gehad, maar bij de goal zijn we niet scherp", zegt PSV-captain Denzel Dumfries tegen FOX Sports na Feyenoord-PSV (3-1). "De tweede penalty van Feyenoord vind ik belachelijk. Nick Viergever doet het niet expres met zijn arm. We hebben de kansen gehad, maar we moeten zelf ook beter verdedigen bij de tegendoelpunten. Nu moeten we nog alles geven tot de winterstop." AZ-Ajax · Wie wint straks de topper tussen AZ en Ajax? AZ

Ajax

Geen van beide, het wordt een gelijkspel Feyenoord-PSV · Berghuis loodst Feyenoord met hattrick naar zege in topper tegen PSV

Steven Berghuis helpt Feyenoord met een hattrick aan een 3-1-zege op PSV. De aanvaller opent in de eerste helft de score en maakt er nog voor rust uit een strafschop 2-0 van. Ook na de pauze benut Berghuis een penalty, waarna invaller Gastón Pereiro de eindstand op 3-1 bepaalt. AZ-Ajax · Heracles-FC Utrecht · Topscorer Dessers neemt het op tegen vorige werkgever

Naast de kraker in Alkmaar begint om 16.45 uur een wedstrijd in de Eredivisie: Heracles ontvangt in Almelo FC Utrecht. Het is een bijzonder duel voor Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers, die vorig seizoen nog onder contract stond bij FC Utrecht.



Opstelling Heracles Almelo:

Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Merkel, Osman; Van der Water, Dessers, Mauro Junior.



Opstelling FC Utrecht:

Paes, Van der Maarel, Hoogma, Janssen, Klaiber; Ramselaar, Van Overeem, Maher, Gustafson; Bahebeck, Kerk. Feyenoord-PSV · 90+1' PSV krijgt vier extra minuten de tijd om twee keer te scoren. Feyenoord-PSV · 90' Toornstra komt er gevaarlijk uit en weet op een teenlengte na Jørgensen te bereiken. De 4-1 blijft vooralsnog uit. Feyenoord-PSV · 87' Heeft PSV nieuwe hoop gekregen na de treffer van Pereiro? De Eindhovenaren dwingen Feyenoord terug en loeren op de aansluitingstreffer. Het slotoffensief lijkt te laat te komen, want over twee minuten gaat de blessuretijd al in. Feyenoord-PSV · 84' GOAL PSV! 3-1



PSV koopt er vooralsnog weinig voor, maar de mooiste goal van de middag wordt gemaakt door de bezoekers. Invaller Pereiro wipt de bal op fenomenale wijze over Vermeer en maakt er 3-1 van. Feyenoord-PSV · De laatste keer dat Kenneth Vermeer de nul hield tegen een club uit de traditionele top drie, was op 25 januari 2015 namens Feyenoord tegen Ajax (0-0).