Georginio Wijnaldum is door Liverpool-manager Jürgen Klopp opgenomen in de twintigkoppige selectie voor het WK voor clubs in Qatar. De Oranje-international viel zaterdag tegen Watford nog uit met een blessure.

In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Watford moest Wijnaldum na een uur naar de kant. De middenvelder liep ogenschijnlijk een knieblessure op na een duel om de bal en werd vervangen door Andy Robertson.

De ernst van de kwetsuur bij Wijnaldum is nog altijd niet duidelijk. Na de wedstrijd tegen Watford sprak Klopp van een spierblessure bij de middenvelder, al wist hij dat nog niet zeker.

Volgens de Duitse manager van de Champions League-winnaar zou de 29-jarige Rotterdammer een scan ondergaan en niet meereizen naar het WK als hij aan zijn herstel moest werken.

Naast Wijnaldum is ook Virgil van Dijk zondag meegereisd naar Qatar. Dejan Lovren is met een spierblessure achtergebleven in Engeland, verder heeft Klopp de beschikking over een fitte selectie.

Liverpool speelt woendag in de halve finales van het WK voor clubs tegen Monterrey. Bij de Mexicanen, die zaterdag met 3-2 wonnen van Al-Sadd, ontbreekt Vincent Jansen met een blessure. De andere halve finale gaat tussen Flamengo en Al-Hilal. Zaterdag staat de finale op het programma.