Fortuna Sittard is voor even uit de zorgen. De Limburgers wonnen zaterdag thuis met 3-2 van hekkensluiter RKC Waalwijk, dat steviger op de laatste plaats staat. PEC Zwolle zegevierde met 1-2 bij VVV-Venlo.

Fortuna komt door de overwinning op de dertiende plaats met achttien punten uit zeventien duels. Dat zijn er twee meer dan nummer veertien PEC Zwolle. VVV is met vijftien punten de nummer zestien, terwijl RKC op slechts acht punten staat.

RKC had de nederlaag in Sittard zeker niet verdiend, want de ploeg van trainer Fred Grim had in grote delen van het duel het betere van het spel. Door gestuntel achterin kreeg de thuisploeg echter een doelpunt cadeau.

Hans Mulder kopte de Waalwijkers al vroeg op 0-1, maar op gelukkige wijze kwam Fortuna al snel op 1-1. Mark Diemers zag zijn voorzet aan iedereen voorbij gaan en in het doel belanden.

Na een fraaie treffer van Clint Leemans - hij krulde de bal van afstand in de hoek - leek RKC met een voorsprong de rust in te gaan, maar door doelman Etiënne Vaessen was dat niet het geval. Hij liet de bal glippen, waarna die voor de voeten van Vitalie Damascan kwam. Die trof vervolgens doel.

Diezelfde Moldaviër kopte na een kleun uur spelen op fraaie wijze de 3-2 binnen. Bassala Sambou had de score nog kunnen vergroten, maar de invaller trof in de slotfase de paal. RKC beëindigde het duel met tien man, omdat Darren Maatsen natrapte.

PEC Zwolle viert een doelpunt tegen VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

VVV onderuit tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle had in Venlo met name voor rust weinig problemen met VVV, waar interim-trainer Jay Driessen vermoedelijk voor het laatst op bank zat. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Hans de Koning.

Kenneth Paal opende op fraaie wijze de score door de bal van afstand via de onderkant van de lat binnen te schieten. Ook daarna bleef PEC de betere ploeg. Zo had Mike van Duinen tot twee keer toe voor 0-2 kunnen zorgen, maar hij was niet scherp in de afronding.

Halverwege de eerste helft viel de 0-2 alsnog. Pelle Clement nam een dieptepass van Thomas Lam fraai mee en passeerde doelman Thorsten Kirschbaum met een puntertje. VVV kreeg daarna wat meer kansen, maar een aansluitingstreffer bleef uit.

Ook na rust was PEC de baas en nu was het Lennart Thy die namens de Zwollenaren twee riante kansen om zeep hielp. Hij stuitte eerst op Kirschbaum en trof daarna volledig vrij voor de Duitser de lat.

De net ingevallen Aaron Bastiaans zorgde een kwartier voor tijd uit het niets voor de 1-2. Doelman Michael Zetterer voorkwam daarna dat de Venlonaren nog een punt aan het duel overhielden.

