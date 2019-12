Hans de Koning heeft zaterdag in gesprek met FOX Sports bevestigd dat hij de nieuwe trainer van VVV-Venlo wordt. De Limburgse club zelf ontkent daarentegen dat er al een nieuwe coach is aangesteld in De Koel.

Volgens manager voetbal van VVV Stan Valckx is de club nog met meerdere kandidaten in gesprek, maar ook interim-trainer Jay Driessen stelde zaterdag voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle dat de functie al is ingevuld.

"Hans de Koning wordt in januari de nieuwe hoofdtrainer en ik stap weer terug in mijn oude rol als assistent-trainer", zei Driessen, die vorige maand werd aangesteld als interim-trainer nadat Robert Maaskant werd ontslagen.

De 59-jarige De Koning vertrok afgelopen zomer bij FC Volendam, waar hij sinds oktober vorig jaar trainer was. Tussen 2012 en 2015 was hij ook al werkzaam bij de club uit het vissersdorp.

De Koning promoveerde met Go Ahead

De Koning was ook trainer bij onder meer RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Met de club uit Deventer promoveerde hij in 2016 naar de Eredivisie.

Eerder was De Koning coach van Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV, Helmond Sport en FC Volendam.

VVV-Venlo bezet de zestiende plaats in de Eredivisie. Met Driessen op de bank is de ploeg om 19.45 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

