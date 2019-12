Vitesse heeft zaterdag op bezoek bij FC Twente na zes Eredivisie-duels zonder zege eindelijk weer eens gewonnen (0-3). Eerder op de avond slaagde ADO Den Haag er niet in om het tiental van FC Groningen te verslaan (1-1).

Voor Vitesse was de overwinning in Enschede de eerste Eredivisie-zege in bijna twee maanden tijd. Op 19 oktober werd er uit bij VVV-Venlo (0-4) voor het laatste gewonnen, toen nog onder de inmiddels opgestapte Leonid Slutsky.

Daarna werd er in de Eredivisie achtereenvolgens verloren van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2), Sparta Rotterdam (2-0) en sc Heerenveen (3-2). Voor Slutsky was de nederlaag in Friesland reden om zijn ontslag in te dienen.

Joseph Oosting, die begin deze maand werd aangesteld als interim-trainer, debuteerde vorige week met een gelijkspel tegen Feyenoord en boekte zaterdag in de Grolsch Veste zijn eerste zege als Vitesse-coach.

Vitesse klom dankzij de zege van de tiende naar de zesde plaats. FC Twente, dat nu al vier wedstrijden wacht op een zege, bleef steken op de twaalfde plaats.

Bryan Linssen had met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse neemt na rust afstand van Twente

Na een matige eerste helft kwam Vitesse na rust op voorsprong. Doelman Remko Pasveer schoot de bal hard naar voren, waarna Bryan Linssen keurig afrondde. Vlak daarvoor hadden de Arnhemmers via Keisuke Honda uit een directe corner al de paal geraakt.

Het verzet van de thuisploeg was na die treffer gebroken. Nadat ook Nouha Dicko de paal raakte, was het de Malinees zelf die de 0-2 noteerde. Dicko profiteerde van een fout van invaller Peet Bijen, die knullig balverlies leed.

Twintig minuten voor tijd maakten de bezoekers er ook nog 0-3 van. Tim Matavz behield goed het overzicht en bracht Linssen in stelling, die voor een leeg doel zijn tweede doelpunt noteerde.

Scheidsrechter Joey Kooij trok liefst drie rode kaarten in de wedstrijd tussen ADO en FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

ADO niet langs tiental FC Groningen

ADO Den Haag speelde eerder op de avond een helft lang in een overtalsituatie, maar profiteerde daar niet van. Groningen pakte via Gabriel Gudmundsson na twintig minuten de leiding in het Cars Jeans Stadion. De thuisploeg kwam nog voor rust op gelijke hoogte dankzij Tomás Necid.

Groningen kwam in de blessuretijd van de eerste helft met tien man te staan door een rode kaart van Deyovaisio Zeefuik. De verdediger maakte zich breed in een luchtduel met Aaron Meijers maar zou daarbij te veel zijn elleboog hebben gebruikt.

Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Joey Kooij - tot woede van Groningen-trainer Danny Buijs - om alsnog een directe rode kaart te trekken.

FC Groningen-trainer Danny Buijs moet na rust met rood vertrekken. (Foto: Pro Shots)

Ook rood voor Buijs en Beugelsdijk

Nadat Buijs in de rust al zijn beklag had gedaan bij Kooij ("Je naait ons nu al voor de vierde keer!") werd de coach in de slotfase van de wedstrijd naar de tribune gestuurd omdat hij opnieuw aanmerkingen had op de leiding.

Een kwartier na de pauze kreeg Groningen een grote kans om opnieuw op voorsprong te komen. Op aangeven van Joel Asoro kopte Kaj Sierhuis op de lat. ADO was in de slotfase nog dicht bij de winnende treffer, maar Django Warmerdam voorkwam met een uitstekende sliding dat Necid zijn tweede doelpunt van de avond kon maken.

Diep in blessuretijd kon Asoro Groningen nog aan de zege helpen, maar de aanvaller moest één-op-één zijn meerdere erkennen in doelman Koopmans. In extremis pakte Tom Beugelsdijk zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Mo El Hankouri waardoor ook de thuisploeg met tien man eindigde.

Zowel Groningen als ADO schiet met het gelijkspel weinig op. ADO blijft met dertien punten steken op de zeventiende plaats in de Eredivisie. Groningen bezet met 22 punten de tiende plaats.

