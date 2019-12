ADO Den Haag is er zaterdag niet in geslaagd om te winnen van FC Groningen. De ploeg van interim-trainer Dirk Heesen speelde een helft lang met een man meer, maar moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Groningen pakte via Gabriel Gudmundsson na twintig minuten de leiding in het Cars Jeans Stadion. De Zweed stoomde op van eigen helft en schoot oog in oog met ADO-doelman Luuk Koopmans beheerst raak.

De thuisploeg kwam nog voor rust op gelijke hoogte dankzij Tomás Necid. Tom Beugelsdijk legde een vrije trap terug, waarna de Tsjech van dichtbij kon binnentikken.

Groningen kwam in de blessuretijd van de eerste helft met tien man te staan door een rode kaart van Deyovaisio Zeefuik. De verdediger maakte zich breed in een luchtduel met Aaron Meijers maar zou daarbij te veel zijn elleboog hebben gebruikt.

Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Joey Kooij - tot woede van Groningen-trainer Danny Buijs - om alsnog een directe rode kaart te trekken.

FC Groningen-trainer Danny Buijs moet na rust met rood vertrekken. (Foto: Pro Shots)

Ook rood voor Buijs en Beugelsdijk

Nadat Buijs in de rust al zijn beklag had gedaan bij Kooij ("Je naait ons nu al voor de vierde keer!") werd de coach in de slotfase van de wedstrijd naar de tribune gestuurd omdat hij opnieuw aanmerkingen had op de leiding.

Een kwartier na de pauze kreeg Groningen een grote kans om opnieuw op voorsprong te komen. Op aangeven van Joel Asoro kopte Kaj Sierhuis op de lat. ADO was in de slotfase nog dicht bij de winnende treffer, maar Django Warmerdam voorkwam met een uitstekende sliding dat Necid zijn tweede doelpunt van de avond kon maken.

Diep in blessuretijd kon Asoro Groningen nog aan de zege helpen, maar de aanvaller moest één-op-één zijn meerdere erkennen in doelman Koopmans. In extremis pakte Tom Beugelsdijk zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Mo El Hankouri waardoor ook de thuisploeg met tien man eindigde.

Zowel Groningen als ADO schiet met het gelijkspel weinig op. ADO blijft met dertien punten steken op de zeventiende plaats in de Eredivisie. Groningen bezet met 22 punten de tiende plaats.

