Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen een smadelijke nederlaag geleden in de Bundesliga. De ploeg ging met 2-0 ten onder bij laagvlieger FC Köln en eindigde het duel bovendien met negen man. FC Barcelona verspeelde in La Liga punten tegen Real Sociedad: 2-2.

Leverkusen moest in het RheinEnergie Stadion na een uur met tien man verder, nadat verdediger Aleksandar Dragovic zijn tweede gele kaart kreeg. Via Jhon Córdoba nam de thuisploeg vervolgens de voorsprong.

Leverkusen moest daarna zelfs met negen man verder. Invaller Leon Bailey sloeg voormalig PEC Zwolle-speler Kingsley Ehizibue in het gezicht en mocht vertrekken. Sebastiaan Bornauw besliste het duel vervolgens vlak voor tijd.

Door de nederlaag ziet Leverkusen onder meer Bayern München passeren. Die ploeg staat nu vierde, terwijl Leverkusen zevende is. Mede door drie doelpunten van Philippe Coutinho werd Werder Bremen liefst met 6-1 opzij gezet. Robert Lewandowski (twee) en Thomas Müller maakten de andere doelpunten voor Bayern.

De gasten waren via voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica nog wel op voorsprong gekomen. De Kosovaar trof doel op aangeven van oud-Ajacied Davy Klaassen, die bovendien de aanvoerdersband droeg.

Bayern München had geen enkele moeite met Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Dortmund wint eenvoudig bij Mainz

Borussia Dortmund wist dankzij een eenvoudige zege bij 1. FSV Mainz de derde plek te pakken. Het werd liefst 0-4 voor 'BVB'. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard en Nico Schulz verzorgden de doelpuntenproductie.

Bij de thuisploeg waren er basisplaatsen voor oud-Feyenoorder Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. Zij blijven door de nederlaag met hun ploeg in de gevarenzone.

RB Leipzig nam de koppositie over van Borussia Mönchengladbach. 'Die Roten Bullen' wonnen op bezoek bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf met 0-3. Patrik Schick, Timo Werner en Nordi Mukiele maakten de doelpunten. Leipzig heeft nu twee punten meer dan Gladbach, dat zondag in actie komt.

Karim Rekik en Javairô Dilrosun wonnen met Hertha BSC moeizaam van SC Freiburg: 1-0. Vladimir Darida maakte het enige doelpunt voor de ploeg uit Berlijn. Stadgenoot Union Berlin speelde met invaller Sheraldo Becker met 1-1 gelijk tegen staartploeg SC Paderborn.

Lionel Messi kon FC Barcelona niet aan de zege op Real Sociedad helpen. (Foto: Getty Images)

Barcelona niet voorbij Real Sociedad

Barcelona kwam in Baskenland niet verder dan 2-2 tegen Real Sociedad. De ploeg van basisspeler Frenkie de Jong zet daarmee de koppositie in La Liga op het spel.

Via Mikel Oyarzabal nam Sociedad al vroeg de leiding. De aanvaller schoot een strafschop feilloos binnen. Vlak voor en vlak na rust wist Barcelona de wedstrijd om te keren, dankzij treffers van Antoine Griezmann en Luis Suárez.

De Catalanen wisten de voorsprong echter niet vast te houden. Alexander Isak, vorig seizoen nog een van de smaakmakers bij Willem II, zorgde voor de 2-2 en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt.

Door het puntenverlies van Barcelona kan Real Madrid zondag alleen aan kop komen. De 'Koninklijke' gaat dan op bezoek bij Valencia, dat het vermoedelijk zonder doelman Jasper Cillessen moet doen.

Napoli wist voor de zevende keer op rij niet te winnen in eigen land. (Foto: Pro Shots)

Napoli wint ook niet onder Gattuso

Napoli heeft ook onder nieuwe trainer Gennaro Gattuso niet gewonnen in de Serie A. De formatie uit Napels verloor zaterdag in eigen huis met 1-2 van Parma.

Gattuso werd woensdag aangesteld als opvolger van Carlo Ancelotti, maar dat heeft dus niet voor het gewenste effect gezorgd. Voormalig Ajax-spits Arek Milik maakte na de pauze nog wel de 0-1 van Dejan Kulusevski ongedaan, maar in de blessuretijd scoorde de ervaren Gervinho de 1-2 voor de bezoekers.

Het was voor Napoli al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning in de Italiaanse competitie. Napoli staat nu op de achtste plaats in de Serie A met slechts 21 punten uit zestien wedstrijden.

