Al-Hilal heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WK voor clubs in Qatar. De ploeg uit Saoedi-Arabië treft daarin het Braziliaanse Flamengo.

De winnaar van de Aziatische Champions League rekende in Doha met 1-0 af met ES Tunis, dat de Afrikaanse editie van de Champions League won.

Bafétimbi Gomis was de maker van het enige doelpunt. De Fransman, oud-speler van onder meer Olympique Lyon, Swansea City en Galatasaray, stond pas acht minuten in het veld toen hij zijn ploeg in de 73e minuut op voorsprong schoot.

De zege van Al-Hilal kwam in de slotfase nog wel in gevaar, want de ploeg moest de laatste vijf minuten met een man minder spelen. Middenvelder Mohamed Kano kreeg in drie minuten tijd twee keer geel.

De halve finale tussen Flamengo en Al-Hilal staat dinsdag op het programma. Een dag later speelt Liverpool tegen de winnaar van het duel tussen het Mexicaanse Monterrey en thuisploeg Al-Sadd, dat later op zaterdag wordt gespeeld.

De finale van het WK voor clubteams is volgende week zaterdag. Vorig jaar ging de zege naar Real Madrid, dat in de finale afrekende met Al-Ain.