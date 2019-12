Al-Hilal en Monterrey hebben zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WK voor clubs in Qatar. Het Saoedische Al-Hilal treft daarin het Braziliaanse Flamengo, terwijl Monterrey het opneemt tegen Liverpool.

Al-Hilal, de winnaar van de Aziatische Champions League, rekende in Doha met 1-0 af met ES Tunis, dat de Afrikaanse editie van de Champions League won.

Bafétimbi Gomis was de maker van het enige doelpunt. De Fransman, oud-speler van onder meer Olympique Lyon, Swansea City en Galatasaray, stond pas acht minuten in het veld toen hij zijn ploeg in de 73e minuut op voorsprong schoot.

De zege van Al-Hilal kwam in de slotfase nog wel in gevaar, want de ploeg moest de laatste vijf minuten met een man minder spelen. Middenvelder Mohamed Kano kreeg in drie minuten tijd twee keer geel.

Monterrey treft in de halve eindstrijd Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Monterrey wint zonder Janssen

Later op de avond won Monterrey, dat in Qatar niet kan beschikken over de geblesseerde Vincent Janssen, met 3-2 van Al-Sadd, dat als gastteam deelneemt aan het WK.

Via Lionel Vangioni en Rogelio Funes Mori stond de Mexicaanse ploeg bij rust 2-0 voor. In de tweede helft kwam Al-Sadd via Baghdad Bounedjah terug tot 2-1, waarna Carlos Rodriguez er 3-1 van maakte. Abdelkarim Hassan maakte het nog even spannend, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.

De finale van het WK voor clubteams is volgende week zaterdag. Vorig jaar ging de zege naar Real Madrid, dat in de finale afrekende met Al-Ain.