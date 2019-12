Jordi Cruijff is zaterdag opgestapt als trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan. De 45-jarige Amsterdammer stond anderhalf jaar lang aan het roer bij de degradatiekandidaat uit de Super League.

"Vanaf het moment dat ik hier begon met werken heb ik me thuis gevoeld", zegt Cruijff via Instagram. "Ik wil in het bijzonder de fans bedanken, die ons zowel in slechte als in goede tijden hebben gesteund. Zonder de supporters zou het niet zijn gelukt om onze doelen te behalen."

Cruijff eindigde in het afgelopen seizoen als tiende in de Chinese competitie, die net ten einde is. Hij werd in augustus 2018 aangesteld en moest degradatie voorkomen. In die missie slaagde Cruijff, waarna hij nog een seizoen aanbleef.

Voor Cruijff was Chongqing Dangdai Lifan zijn tweede club als hoofdtrainer. Eerder was hij coach bij Maccabi Tel Aviv, waar hij ook vijf jaar technisch directeur was. Die functie vervulde hij in een eerdere periode bij AEK Larnaca op Cyprus. Het is nog niet bekend of Cruijff al een nieuwe club heeft gevonden.

Als speler kwam Cruijff uit voor onder meer FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Espanyol, Metalurg Donetsk en Valletta FC. Hij speelde negen keer voor Oranje.

Cruijff was de tweede Nederlandse trainer van Chongqing, want in 2009 stond Arie Haan er kortstondig aan het roer. De 35-voudig international degradeerde toen met de club.