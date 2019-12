Internazionale heeft zaterdag besloten de persconferentie in aanloop naar het duel met Fiorentina van zondagavond te schrappen. De aanleiding daarvoor is een ingezonden brief in de vrijdageditie van de krant Corriere dello Sport waarin trainer Antonio Conte hard werd aangepakt.

"Corriere dello Sport publiceerde vrijdag een brief waarin onze coach wordt beledigd. De krant rechtvaardigde het stuk. We willen duidelijk maken dat media respect moeten opbrengen voor mensen en daarom zal er vandaag geen persconferentie zijn", schrijft Inter in een verklaring op de website.

In de bewuste brief wordt gerefereerd aan het feit dat Internazionale deze week door een thuisnederlaag tegen FC Barcelona werd uitgeschakeld in de Champions League. De 'Nerazzurri' verloren met 1-2 in Milaan en eindigden als derde in de groep, waardoor ze tot de Europa League veroordeeld zijn.

"Een B-team van Barcelona liet deze coach zien hoe goed voetbal gespeeld moet worden. Ik betwist de zaligverklaring van Conte, die, ondanks wat successen, nog nooit een ploeg goed heeft laten voetballen", zo staat onder meer in de brief, die naar verluidt is ingezonden door een supporter van Bologna.

Corriere dello Sport begin december al in opspraak

Onder de kritische brief staat een antwoord van een redacteur van Corriere dello Sport, die zegt dat Internazionale de kansen in de Champions League heeft vergooid door Mauro Icardi aan Paris Saint-Germain te verhuren.

Het is de twee keer in korte tijd dat Corriere dello Sport in opspraak komt. Begin deze maand publiceerde de Italiaanse krant een voorpagina met daarop de tekst 'Black Friday', bij foto's van Inter-spits Romelu Lukaku en Roma-verdediger Chris Smalling.

De racistische voorpagina leverde een storm van kritiek op. Onder anderen Lukaku en Smalling reageerden verontwaardigd en AS Roma en AC Milan besloten Corriere dello Sport de rest van dit kalenderjaar te boycotten.

De wedstrijd tussen Internazionale en Fiorentina begint zondag om 20.45 uur. De ploeg van Conte staat bovenaan in de Serie A, met een voorsprong van twee punten op naaste belager en regerend kampioen Juventus.

