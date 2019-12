Liverpool heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum won met 2-0 van Watford en zag nummer twee Leicester City punten verspelen tegen Norwich City (1-1).

Mohamed Salah maakte beide doelpunten voor de koploper in de Premier League. Door de zege en het puntenverlies van Leicester City groeit de voorsprong van Liverpool op de naaste belager naar tien punten.

Liverpool heeft nu vanaf de start van de Engelse competitie maar liefst zestien van de zeventien wedstrijden gewonnen. Alleen in de uitwedstrijd tegen Manchester United pakte de ploeg van manager Jürgen Klopp niet de volle winst (1-1).

De 'Reds' spelen dinsdag weer, wanneer Aston Villa de tegenstander is in de kwartfinales van de League Cup. Liverpool zal dan een B-ploeg opstellen, want een dag later moet de club voor het eerst aantreden op het WK voor clubs in Qatar. De tegenstander in dat duel is nog niet bekend.

Georginio Wijnaldum wordt behandeld aan een blessure, maar moet toch gewisseld worden. (Foto: Pro Shots)

Wijnaldum valt uit met knieblessure

De koploper domineerde in eigen huis tegen de hekkensluiter, maar scoorde voor rust alleen via Salah, die fraai raak krulde na een snelle tegenaanval.

Vijf minuten na rust kopte Sadio Mané op fraaie wijze binnen, maar zag de Senegalees zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR omdat hij luttele millimeters buitenspel stond.

Na een klein uur moest Wijnaldum zich laten vervangen, ogenschijnlijk met een knieblessure. Daarna had Liverpool het bijzonder lastig tegen Watford, dat met een slotoffensief nog dicht bij de gelijkmaker was. Zo belandde een corner van Gerard Deulofeu op de paal en passeerde Van Dijk bijna zijn eigen doelman Alisson Becker na een misverstand.

In de blessuretijd schoot Salah Liverpool alsnog in veilige haven. De Egyptenaar promoveerde een mislukt schot van invaller Divock Origi met de hak tot doelpunt.

Jamie Vardy slaagde er tegen Norwich niet in om voor de negende wedstrijd op rij te scoren. (Foto: Pro Shots)

Leicester speelt gelijk tegen Norwich bij eigen goal Krul

Leicester City leed na acht overwinningen op rij voor het eerst weer puntenverlies. De ploeg van manager Brendan Rodgers kwam tegen Norwich City halverwege de eerste helft op achterstand door Teemu Pukki.

Uitgerekend Norwich-doelman Tim Krul trok de stand een paar minuten later gelijk. De Nederlandse sluitpost raakte de bal uit een corner volledig verkeerd en stompte de bal in zijn eigen doel.

Aanvaller Jamie Vardy kwam in de afgelopen acht duels tot scoren, maar slaagde er tegen Norwich niet in om het net te vinden. Bij de 1-1 kopte hij de bal nog wel door, maar de treffer kwam op naam van doelman Krul.

Bournemouth is Chelsea de baas op Stamford Bridge. (Foto: Pro Shots)

Chelsea verliest verrassend van Bournemouth

Chelsea liep tegen Bournemouth tegen een verrassende thuisnederlaag aan. De ‘Cherries’ wonnen dankzij een doelpunt van Dan Gosling in de 85e minuut met 0-1.

Voor Bournemouth was het de eerste zege nadat de afgelopen vijf competitieduels allemaal verloren gingen. Verdediger Nathan Aké ontbrak vanwege een hamstringblessure.

Chelsea blijft door de nederlaag steken op de vierde plaats in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard heeft liefst twintig punten achterstand op koploper Liverpool.

Sheffield United won met 2-0 van Aston Villa. Beide doelpunten werden na rust gemaakt door John Fleck. Anwar El Ghazi had een basisplaats bij de bezoekers en werd tien minuten voor tijd gewisseld. Sheffield klom door de zege naar de vijfde plaats in de Premier League.

Erik Pieters was met Burnley met 1-0 te sterk voor Newcastle United, waar Jetro Willems een basisplek had. Chris Wood zorgde na rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Later op zaterdag (18.30 uur) staat in de Premier League nog het duel tussen Southampton en West Ham United op het programma.

Bekijk hier de uitslazgen, stand en het programma in de Premier League.