Liverpool heeft zaterdag met de nodige moeite de ongeslagen status in de Premier League behouden. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die geblesseerd uitviel, versloeg op Anfield Watford met 2-0.

Mohamed Salah maakte beide doelpunten voor de koploper in de Premier League. Door de zege groeit de voorsprong van Liverpool op naaste belager Leicester City naar elf punten. De 'Foxes' komen later op de dag nog in actie tegen Norwich City.

Liverpool heeft nu vanaf de start van de Engelse competitie maar liefst zestien van de zeventien wedstrijden gewonnen. Alleen in de uitwedstrijd tegen Manchester United pakte de ploeg van manager Jürgen Klopp niet de volle winst (1-1).

De 'Reds' spelen dinsdag weer, wanneer Aston Villa de tegenstander is in de kwartfinales van de League Cup. Liverpool zal dan een B-ploeg opstellen, want een dag later moet de club voor het eerst aantreden op het WK voor clubs in Qatar. De tegenstander in dat duel is nog niet bekend.

Georginio Wijnaldum wordt behandeld aan een blessure, maar moet toch gewisseld worden. (Foto: Pro Shots)

Wijnaldum valt uit met knieblessure

De koploper domineerde in eigen huis tegen de hekkensluiter, maar scoorde voor rust alleen via Salah, die fraai raak krulde na een snelle tegenaanval.

Vijf minuten na rust kopte Sadio Mané op fraaie wijze binnen, maar zag de Senegalees zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR omdat hij luttele millimeters buitenspel stond.

Na een klein uur moest Wijnaldum zich laten vervangen, ogenschijnlijk met een knieblessure. Daarna had Liverpool het bijzonder lastig tegen Watford, dat met een slotoffensief nog dicht bij de gelijkmaker was. Zo belandde een corner van Gerard Deulofeu op de paal en passeerde Van Dijk bijna zijn eigen doelman Alisson Becker na een misverstand.

In de blessuretijd schoot Salah Liverpool alsnog in veilige haven. De Egyptenaar promoveerde een mislukt schot van invaller Divock Origi met de hak tot doelpunt.

