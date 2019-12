Ruben Kluivert werd in mei achttien jaar en kon daarom zaterdag zijn eerste profcontract tekenen bij FC Utrecht. De verdediger wil uiteindelijk zijn vader Patrick en broer Justin achterna.

Kluivert signeerde een verbintenis die hem tot medio 2022 in Station Galgenwaard houdt. Tevens is er een optie voor nog een jaar in zijn contract opgenomen.

"Dit is wel een lekker gevoel", aldus een breed lachende Kluivert tegen het clubkanaal van FC Utrecht. "Ik doe het goed en ik voel me lekker hier, dus dit is de juiste keuze."

De centrale verdediger kwam in de zomer van 2018 als jeugdspeler over van AFC en speelde sindsdien voornamelijk voor FC Utrecht onder 19, wat hem naar eigen zeggen zeer heeft geholpen in zijn ontwikkeling.

"In het voetballende gedeelte heb ik stappen gemaakt, en ook qua kracht. Daar hebben ze me hier ook goed mee geholpen", aldus de verdediger, die tot nu toe tien duels voor FC Utrecht onder 19 speelde.

Kluivert weet ook al hoe zijn traject de komende jaren moet verlopen. "Ik hoop zo snel mogelijk minuten te maken bij Jong FC Utrecht, en daarna natuurlijk meetrainen en meedoen met het eerste."

Van Dijk, vader Patrick en broer Justin als voorbeeld

Als snelle en sterke centrale verdediger hoeft Kluivert niet lang na te denken over zijn voorbeeld. "Virgil van Dijk, natuurlijk. Hij is een complete speler, snel en sterk in de lucht. Ik spiegel mezelf wel een beetje aan hem."

Zijn grootste voorbeelden zijn echter zijn vader en oudere broer. Oud-spits Patrick maakte tijdens zijn loopbaan furore bij onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal, broer Justin brak door bij Ajax en speelt inmiddels bij AS Roma.

"Mijn broers en mijn vader weten het allemaal al. Ze zijn heel trots op me en natuurlijk heel blij. Hopelijk kan ik vanuit Utrecht hen ooit achterna, maar we zien vanzelf wel wat er gaat gebeuren."