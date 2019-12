Wim Jonk toonde zich vrijdagavond een trotse trainer nadat FC Volendam erin slaagde de tweede periodetitel veilig te stellen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie won met 4-1 van MVV Maastricht en die zege - de achtste in de competitie op rij - was genoeg om SC Cambuur achter zich te houden.

"Dit is prachtig voor de jongens. Ze hebben het fantastisch gedaan", zei een blije Jonk in het Kras Stadion tegen FOX Sports. "Een feestje moet je altijd vieren en daar zijn ze hier goed in, dus dat zullen we nu ook wel doen."

FC Volendam begon de zegereeks op 25 oktober met een zege op Jong AZ, waarna de Noord-Hollanders ook te sterk waren voor achtereenvolgens Jong Ajax, Jong FC Utrecht, TOP Oss, Excelsior, NEC, FC Eindhoven en dus MVV.

De overwinning op MVV van vrijdagavond kwam overigens niet eenvoudig tot stand. De bezoekers uit Maastricht namen na een half uur verrassend de leiding, maar Volendam stelde door treffers van Noah Fadiga, Martijn Kaars, Boy Deul en Francesco Antonucci orde op zaken.

"Het is mooi dat we snel de 1-1 maakten, want dat bracht het geloof terug in het team", blikte Jonk terug op de eerste helft. "In het begin zag je dat er wel wat spanning en daardoor haast in ons spel zat. Uiteindelijk hebben we misschien wel tien kansen gehad en er daar vier van gemaakt, dus dat is mooi."

De spelers van Volendam zijn dolblij met de periodetitel. (Foto: Pro Shots)

'De blijdschap is heel erg groot'

Doelpuntenmaker Kaars, die in de 58e minuut verantwoordelijk was voor de 2-1, is vooral trots op de reeks die Volendam inmiddels heeft neergezet. Door de achtste zege op rij staat Volendam nu vierde met 36 punten, zes minder dan koploper Cambuur.

"Als je zo'n reeks neerzet met z'n allen is het heerlijk dat we de periodetitel ook pakken", glunderde Kaars. "De blijdschap is heel erg groot. De laatste keer dat we de periode wonnen, was in het seizoen 2015/2016, dus dit is iets historisch. We waren er echt mee bezig en dat zie je ook aan de ontlading."

Net als Jonk zag Kaars dat Volendam moeizaam aan het beslissende treffen met MVV begon. "Het was ongelukkig dat zij uit een van richting veranderd schot scoorden, terwijl wij er al eentje hadden moeten maken. Gelukkig pakten we het voetbal weer op en werd het in de tweede helft niet meer heel spannend."

Door het veroveren van de tweede periodetitel is FC Volendam hoe dan ook verzekerd van deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De eerste periodetitel ging naar NAC Breda.

