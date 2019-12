Jürgen Locadia heeft 1899 Hoffenheim vrijdagavond in de Bundesliga ondanks een doelpunt niet voor een nederlaag kunnen behoeden. De ploeg van coach Alfred Schreuder ging thuis met 2-4 onderuit tegen FC Augsburg.

Locadia, die na iets meer dan een uur in het veld kwam, zorgde tien minuten voor tijd voor de 2-3. De spits kopte raak uit een voorzet van Robert Skov en maakte zijn vierde competitietreffer van het seizoen.

Hoffenheim kwam al na elf minuten op achterstand door een goal van Philipp Max. Skov trok de stand even later gelijk, maar in de tweede helft bezorgden Max en voormalig FC Twente-middenvelder Fredrik Jensen de bezoekers al snel een 1-3-voorsprong.

Locadia bracht de spanning in de slotfase dus nog even terug, maar vijf minuten later zorgde Iago voor de beslissing in Sinsheim. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd mee bij Augsburg.

Door de nederlaag blijft Hoffenheim, dat in zijn laatste vier wedstrijden slechts één punt pakte, achtste op de ranglijst. Augsburg klimt naar de tiende plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga