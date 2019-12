FC Volendam heeft vrijdagavond de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd dankzij een 4-1-zege op MVV Maastricht. In Leeuwarden verloor koploper SC Cambuur de topper tegen Jong Ajax met 0-2.

FC Volendam kwam in het eigen Kras Stadion na een half uur wel op achterstand tegen MVV Maastricht door een doelpunt van Joeri Schroijen. Vijf minuten later herstelde Noah Fadiga het evenwicht met een prachtig schot in de kruising.

Martijn Kaars bracht Volendam na een klein uur spelen uit een rebound op voorsprong en in de slotfase stelde de thuisploeg de drie punten veilig. Boy Deul maakte twaalf minuten voor tijd met een intikker de 3-1 en Franco Antonucci bepaalde kort daarna de eindstand.

Door de overwinning eindigt FC Volendam de tweede periode op 25 punten. De ploeg van coach Wim Jonk liet nummer twee Jong Ajax drie punten achter zich. Eerder dit seizoen pakte NAC Breda de eerste periodetitel.

Sontje Hansen en Naci Ünüvar debuteerden beiden voor Jong Ajax. (Foto: Pro Shots)

Hansen luistert debuut voor Jong Ajax op met doelpunt

In Friesland opende Brian Brobbey na een half uur de score voor Jong Ajax tegen Cambuur. Sontje Hansen luisterde zijn debuut voor de Amsterdammers op met een treffer. De zeventienjarige aanvaller krulde de bal acht minuten voor tijd in de verre hoek.

Naast Hansen maakte Naci Ünüvar zijn debuut in het betaald voetbal. De pas zestienjarige middenvelder kwam halverwege de tweede helft in het veld. bij Jong Ajax.

Cambuur blijft ondanks de nederlaag koploper in de Eerste Divisie. De voorsprong van de Friezen op nummer twee Jong Ajax is wel geslonken naar drie punten. Nummer drie De Graafschap en nummer vier Volendam hebben beide zes punten achterstand.

De Graafschap redde voor eigen publiek op de valreep een punt tegen Telstar: 2-2. Ralf Seuntjens zorgde diep in blessuretijd voor de gelijkmaker van de Doetinchemmers, nadat Reda Kharchouch de bezoekers even daarvoor nog op voorsprong had gebracht.

Teleurstelling bij De Graafschap na het 2-2-gelijkspel tegen Telstar. (Foto: Pro Shots)

NAC thuis onderuit tegen FC Den Bosch

In het Rat Verlegh Stadion ging NAC Breda onderuit tegen FC Den Bosch: 1-2. Ruben Rodrigues en Kevin Felida scoorden namens de bezoekers en Finn Stokkers scoorde tussendoor voor NAC, dat naar de zevende plaats zakte.

Excelsior en Go Ahead Eagles kwamen beide wel tot winst. De Rotterdammers wonnen dankzij goals van Joël Zwarts en Luigi Bruins (penalty) met 0-2 bij TOP Oss en de Deventenaren waren met 1-2 te sterk voor Helmond Sport dankzij treffers van Antoine Rabillard en Jaroslav Navratil.

Jong FC Utrecht speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen FC Eindhoven en NEC verloor in Nijmegen met 2-3 van Almere City FC. Roda JC kwam in Kerkrade niet verder dan 2-2 tegen Jong AZ en Jong PSV verloor in Eindhoven met 0-1 van hekkensluiter FC Dordrecht.

