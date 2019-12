Willem II staat in ieder geval twee dagen op de derde plek van de Eredivisie. De Tilburgers waren vrijdag met 1-2 te sterk voor medesubtopper sc Heerenveen, die thuis nog ongeslagen was.

Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye scoorden voor rust voor Willem II, tussendoor zorgde Rodney Kongolo nog voor de gelijkmaker. Na de pauze konden beide clubs maar zelden voor gevaar zorgen.

De ploeg van trainer Adrie Koster passeert dankzij de uitzege PSV op de ranglijst. De Eindhovenaren kunnen zondag weer langszij komen als ze minimaal gelijkspelen in De Kuip tegen Feyenoord. Heerenveen blijft vooralsnog vijfde, maar kan in de loop van het weekend door enkele clubs gepasseerd worden.

Het was voor Heerenveen de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Het elftal van trainer Johnny Jansen verloor tot vrijdag alleen nog maar op bezoek bij PSV, Ajax en FC Emmen.

Willem II is al vijf competitieduels op rij ongeslagen. Vorige week zorgden de Brabanders nog voor een stunt door Ajax in Amsterdam met 0-2 te verslaan.

Ndayishimiye met fraaie treffer matchwinner

Pavlidis opende al in de negende minuut de score, nadat hij eerder al een flinke kopkans had gemist. De Griekse spits profiteerde bij zijn treffer van zwak verdedigen bij Heerenveen achterin en liet doelman Warner Hahn kansloos met een schot in de verre hoek.

Heerenveen zette vervolgens aan en was via Jens Odgaard dicht bij de gelijkmaker. Een minuut nadat de Deense spits de paal raakte, was het wel raak. Sven Botman kopte een hoge voorzet richting ploeggenoot Kongolo, die van dichtbij kon binnen knikken.

Nog voor rust kwamen de Tilburgers opnieuw op voorsprong. Ndayishimiye schoot de bal van zo'n 15 meter hard en fraai in de kruising: 1-2.

Na rust moest Heerenveen op zoek naar de gelijkmaker. Een schuiver van Odgaard werd met moeite gekeerd door Willem II-keeper Timon Wellenreuther en Joey Veerman schoot rakelings naast.

In een spaarzame Willem II-counter schoot Pavlidis op de paal, maar de Griekse spits kon even later toch feestvieren met zijn ploeggenoten toen scheidsrechter Dennis Higler voor het eindsignaal floot.

