Wereldvoetbalbond FIFA heeft vier inzendingen ontvangen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. Australië en Nieuw-Zeeland dienden een gezamenlijk bid in en Brazilië, Colombia en Japan zijn de andere drie gegadigden.

De deadline voor de officiële kandidaatstelling liep vrijdag af. Enkele uren eerder trok Zuid-Korea zich terug voor de organisatie. De bond van het Aziatische land wilde het WK aanvankelijk samen met Noord-Korea organiseren.

Vanwege de nog altijd gespannen betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea kwam er van die plannen niets terecht. Zuid-Korea voelt er ook niets voor om het toernooi alleen te organiseren.

Voor de organisatie van het WK van 2023 had zich in eerste instantie een recordaantal van negen belangstellenden bij de FIFA gemeld. Ook Argentinië, Bolivia en Zuid-Afrika behoorden tot de kandidaten, maar die landen zagen in een later stadium af van de organisatie.

De FIFA besluit in juni 2020 op een congres in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba waar het WK van 2023 wordt gehouden.

Het WK vrouwenvoetbal werd dit jaar in Frankrijk georganiseerd. De Oranjevrouwen haalden de finale, waarin ze met 2-0 verloren van de Verenigde Staten.