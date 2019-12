AZ-trainer Arne Slot kijkt reikhalzend uit naar de topper van zondag tegen Ajax. Bij een zege nestelen de Alkmaarders zich naast de Amsterdammers aan kop van de Eredivisie.

"En zijn heel veel ingrediënten om naar uit te kijken", zei Slot vrijdag tegen NH Nieuws. "De koppositie, we spelen tegen een hele goede tegenstander én we mogen eindelijk weer in ons eigen stadion spelen."

Nadat het dak van het AFAS Stadion aan het einde van de zomer door een storm instortte, moest AZ maandenlang uitwijken naar Den Haag voor zijn thuisduels. Inmiddels is drie kwart van het dak van het stadion in Alkmaar gedemonteerd en kan AZ zondag weer echt thuis spelen.

Slot deelde een groot compliment uit aan de medewerkers van AZ. "Het was heel mooi om te zien hoeveel moeite de mensen in de organisatie hebben gedaan om ons in Den Haag een goed gevoel te geven. Ze hebben elke keer weer van alles opgetogen om ons dat thuisgevoel te bezorgen. Achter de schermen is er heel hard gewerkt."

Koppositie is thema van AZ-week

AZ verloor donderdag met liefst 4-0 van Manchester United in de Europa League. Bij een zege in de laatste groepswedstrijd was de ploeg van Slot poulewinnaar geworden.

"Dat is toch een beetje het thema van deze week", zei de trainer. "In de Europa League zijn we er niet in geslaagd om de eerste plek te pakken, we zijn er zelfs behoorlijk afgepoetst met 4-0."

"Zondag krijgen we een tweede mogelijkheid. Als we winnen staan we gedeeld bovenaan in de Eredivisie, maar we spelen wel tegen een heel sterke tegenstander."

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, is Slot niet ontevreden over het spel van AZ op Old Trafford. "De eerste vijftig minuten vond ik ons uitstekend spelen. Daar moeten we zelfvertrouwen uithalen voor zondag."

Spelers van AZ druipen teleurgesteld af op Old Trafford. (Foto: Pro Shots)

'Ajax geeft net als wij ruimte weg bij balverlies'

De wedstrijd tussen AZ en Ajax wordt een ontmoeting tussen twee goed voetballende teams. "Zoals elke ploeg die goed is aan de bal - dat geldt ook voor ons - geeft Ajax weleens ruimtes weg als ze de bal verliezen", keek Slot vooruit.

"Het wordt een heel interessante ontmoeting tussen twee ploegen die heel graag de bal willen hebben en de tegenstander zo min mogelijk willen laten aanvallen. De vraag is wie dat het beste voor elkaar gaat krijgen."

De trainer beschikt op de langdurig geblesseerde Pantelis Hatzidiakos en Albert Gudmundsson na waarschijnlijk over een fitte selectie. "Al hebben we nog niet getraind na de wedstrijd in Manchester, dus ik weet niet of iedereen ongeschonden uit de strijd is gekomen."

Zaterdag zullen de ogen op de training bij AZ voornamelijk gericht zijn op routinier Ron Vlaar. De verdediger deed tegen United als invaller 22 minuten mee en speelde zijn eerste wedstrijd in bijna twee maanden. "Bij Ron wordt het spannend om te zien of hij fit is voor zondag. We moeten afwachten hoe hij de belasting heeft ervaren", zei Slot.

AZ-Ajax begint zondag om 16.45 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

