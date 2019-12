Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd van volgend jaar op donderdag 26 maart tegen de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in een oefeninterland in het Philips Stadion op tegen de Amerikanen.

Dat houdt in dat Oranje in Eindhoven waarschijnlijk ook tegen Sergiño Dest zal spelen. De rechtsback van Ajax koos onlangs om voor de VS in plaats van Nederland uit te komen. Vorige maand maakte Dest zijn debuut voor zijn land in het CONCACAF Nations League-duel met Canada (4-1-zege) en leverde daarbij een assist.

Het wordt de zesde ontmoeting tussen de nummers 14 en 22 van de FIFA-ranglijst. De eerste vier wedstrijden, waarvan er twee op Nederlandse en twee op Amerikaanse bodem plaatsvonden, werden allemaal gewonnen door Oranje.

De laatste keer dat Oranje en de Verenigde Staten elkaar troffen was op 5 juni 2015 in Amsterdam. Die vriendschappelijke interland werd met 3-4 gewonnen door de Amerikanen.

143 Dit zijn de tegenstanders van Oranje op het EK waard

Nederland speelt ook oefenduel met Spanje

Eerder deze maand werd bekend dat de formatie van Koeman een oefeninterland tegen Spanje speelt. Dat duel wordt drie dagen na de ontmoeting met de VS gespeeld en vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA.

De vriendschappelijke interland tussen Nederland en de VS begint op donderdag 26 maart om 20.45 uur in het Philips Stadion. Bij de Amerikanen is Gregg Berhalter, oud-speler van SC Cambuur, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam, de bondscoach.

Het Nederlands elftal bereidt zich in de oefenduels met de VS en Spanje voor op het EK, dat voor de verliezend Nations League-finalist op 14 juni begint met een wedstrijd tegen Oekraïne.

Vier dagen later is Oostenrijk de volgende tegenstander en op 22 juni wordt de groepsfase afgesloten met een wedstrijd tegen een land uit de play-offs. Alle groepsduels van Oranje worden in Amsterdam gespeeld.