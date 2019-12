Nathan Aké kan zes weken niet in actie komen voor Bournemouth. De Oranje-international kampt met een hamstringblessure.

De 24-jarige Aké liep de kwetsuur zaterdag op in de met 0-3 verloren Premier League-wedstrijd tegen Liverpool. De afgelopen dagen werd de verdediger behandeld en een scan bracht duidelijkheid over de ernst van de blessure.

"We moeten Nathan ongeveer zes weken missen. Ik verwacht hem halverwege januari terug", zegt Bournemouth-trainer Eddie Howe donderdag op de website van de club.

Aké mist door de blessure het drukke Premier League-programma rond de feestdagen. Bournemouth komt naar Engels gebruik onder meer in actie op Tweede Kerstdag (thuis tegen Arsenal) en Nieuwjaarsdag (uit tegen West Ham United). Komende zaterdag gaat de ploeg van Howe om 16.00 uur op bezoek bij Chelsea.

Aké draagt geregeld aanvoerdersband

Aké is bij Bournemouth een onbetwiste basisspeler en dit seizoen draagt hij zelfs geregeld de aanvoerdersband bij de ploeg uit het zuiden van Engeland, die in 2017 23 miljoen euro voor hem betaalde aan Chelsea. Hij maakte dat jaar ook zijn debuut in Oranje en speelde inmiddels dertien interlands.

Bournemouth staat momenteel vijftiende in de Premier League met zeven punten voorsprong op Watford. De club speelt sinds 2015 op het hoogste niveau.

