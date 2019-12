Mark van Bommel heeft vertrouwen in een goed resultaat zondag tegen Feyenoord, maar de PSV-trainer benadrukte vrijdag wel dat de Eindhovenaren dan het initiatief moeten nemen in De Kuip.

"Als wij met lef en durf spelen, maken we een grote kans een resultaat te halen", zei Van Bommel op zijn persconferentie in aanloop naar de kraker in Rotterdam.

Van Bommel verwacht dat Feyenoord gaat proberen PSV onder druk te zetten. "Dat weet je. Feyenoord drukt altijd. Daar moet ik de jongens zo goed mogelijk op voorbereiden."

"Op welke manier? Dat heeft met momenten te maken, details. Het winnen van een tweede bal of goed onder de druk uit voetballen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer."

Vorig seizoen won Feyenoord thuis met 2-1 van PSV. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel niet bezig met eigen positie

PSV wist de laatste zes uitduels (alle competities) niet te winnen en ook in De Kuip ging het vorig jaar mis, want toen won Feyenoord met 2-1.

"Ik wil me niet te veel op statistieken vastpinnen. Of ik een zege eis? Als je iets eist, staat er een straf op als je het niet bereikt. Natuurlijk willen we zondag winnen, maar ik geloof niet zozeer in kreten als eisen", vervolgde Van Bommel.

De 42-jarige PSV-trainer maakt zich verder niet druk over zijn eigen positie bij de club, ook als er zondag niet gewonnen wordt. "Het enige dat ik kan doen, is mijn spelers zo goed mogelijk voorbereiden. Met andere dingen ben ik niet bezig. Daar heb ik echt geen tijd voor."

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis. Voorafgaand aan dat duel zal Tonny Vilhena, die naar Krasnodar verhuisde, afscheid nemen van de Rotterdamse fans.

