Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht niet dat hij zondag in de Eredivisie-topper tegen AZ een beroep kan doen op Quincy Promes. De aanvaller kampt nog altijd met een spierblessure aan zijn onderbeen.

"We kunnen niet met 100 procent garantie zeggen dat hij er niet bij is, maar we hebben er niet heel veel hoop op", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie over Promes.

De 27-jarige Promes raakte in de wedstrijd tegen FC Twente (2-5) al voor rust geblesseerd. De Oranje-international miste vervolgens het Eredivisie-duel met Willem II (0-2) en de Champions League-wedstrijd tegen Valencia (0-1).

Naast Promes kampen ook middenvelder Hakim Ziyech en linksback Nicolás Tagliafico met (lichte) blessures. "Maar in tegenstelling tot Promes verwacht ik wel dat zij kunnen spelen", liet Ten Hag weten.

Trainer Erik ten Hag rekent tegen AZ wel op Hakim Ziyech. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag maakt zich zorgen om aanval Ajax

Ten Hag mist in ieder geval aanvallers David Neres en Zakaria Labyad tegen AZ en de trainer maakt zich gezien de afgelopen wedstrijden wat zorgen over het aanvallende spel van de Amsterdammers.

"Het is wel zorgwekkend dat we twee duels op rij niet hebben gescoord. We weten ook waar het aan ligt, al moeten we ook met deze bezetting doelpunten maken", aldus Ten Hag. "We hebben weinig diepte in ons spel, maar we moeten een andere weg vinden om tot scoren te komen."

Ten Hag verwacht niet dat de uitschakeling in de Champions League nog invloed heeft tegen AZ. "Er wordt weerbaarheid verwacht. Als topvoetballer moet je die mentale weerbaarheid hebben om wat te bereiken."

Het duel tussen nummer twee AZ en koploper Ajax begint om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie. De wedstrijd wordt afgewerkt in het AFAS Stadion en dat is voor het eerst dit Eredivisie-seizoen, nadat op 10 augustus een deel van het dak instortte.

