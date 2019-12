Jürgen Klopp blijft nog twee jaar langer bij Liverpool. De 52-jarige Duitser heeft vrijdag zijn verbintenis bij de huidige koploper in de Premier League verlengd tot medio 2024.

"Wanneer ik de ontwikkeling van de club en de onderlinge samenwerking zie, voel ik dat mijn bijdrage alleen maar kan groeien", zegt Klopp over zijn contractverlenging op de clubwebsite van Liverpool. "Deze club staat er zo goed voor dat ik niet kon overwegen weg te gaan."

De oude verbintenis van de Duitser liep tot 2022. Ook zijn assistenten Pepijn Lijnders en Peter Krawietz zetten hun handtekening onder een contract dat ze de komende vijf jaar bindt aan de titelhouder in de Champions League.

Klopp werd in oktober 2015 als opvolger van de ontslagen Brendan Rodgers aangesteld bij Liverpool. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan de achtste plaats in de Premier League.

Pas na vier jaar eerste prijs

De Duitser moest tot mei van dit jaar wachten op zijn eerste prijs bij Liverpool. 'The Reds' legden ten koste van Tottenham Hotspur (2-0) beslag op de Champions League. Drie maanden later voegden de bewoners van Anfield ook de UEFA Super Cup toe aan hun palmares. Daarop werd Klopp op het FIFA-gala in oktober uitgeroepen tot de beste trainer ter wereld.

Liverpool moest de Engelse landstitel vorig seizoen nog wel laten aan Manchester City, hoewel de club zijn puntenrecord brak met een totaal van 97 punten.

Dit seizoen heeft de ploeg van Klopp goede papieren om voor het eerst sinds 1990 landskampioen te worden. Liverpool is na zestien wedstrijden koploper in de Premier League en kan bogen op een voorsprong van acht punten op nummer twee Leicester City. Rivaal Manchester City volgt op veertien punten. Liverpool veroverde dinsdag ook een ticket voor de achtste finale van de Champions League.

