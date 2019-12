De spelers van PSV zullen zondag iets frisser aan de aftrap staan dan de Feyenoorders bij de topper tussen de twee geplaagde topclubs. Tijd om te balen van of lessen te trekken uit het 1-1-gelijkspel van Rosenborg van donderdagavond hebben de Eindhovenaren echter niet.

Waar Feyenoord donderdag tot kort voor 23.00 uur tegen FC Porto (3-2-nederlaag) voor zijn laatste kans in de Europa League streed, kon het reeds uitgeschakelde PSV tegen Rosenborg (1-1) een groot deel van de vaste basisspelers wat rust geven in aanloop naar de topper van zondag.

Van de vermoedelijke basisspelers in De Kuip kregen Michal Sadílek en Ritsu Doan helemaal geen speeltijd. Donyell Malen en Pablo Rosario kwamen als invaller in het veld tegen Rosenborg en Steven Bergwijn en Mohammed Ihattaren werden ruim voor tijd gewisseld.

"Als voetballer wil je eigenlijk elke wedstrijd meedoen", zei Donyell Malen. "Maar ik kom net terug van een blessure en heb daarna veel gespeeld. Dan is het verstandig om wat rust te pakken."

De Eredivisie-topscorer (elf goals) kijkt ernaar uit om tegen Feyenoord te spelen. De twintigjarige Malen stond nog nooit in de basis bij een duel in De Kuip. "Vorig jaar (2-1 voor Feyenoord, red.) mocht ik invallen en pas met Oranje tegen Noord-Ierland (3-1, red.) kwam ik er ook in."

"Ik vind het een mooi stadion om in te spelen en het publiek kan er flink tekeergaan", zei Malen. "Dat zal zondag ook zo zijn, maar wij zullen ook tekeergaan."

Dumfries: 'Volle bak gas geven in kolkende Kuip'

Ook PSV-aanvoerder Denzel Dumfries keek donderdagavond al uit naar de sfeer in de topper. "Zondag staan we in de kolkende Kuip, dan moeten we ons van onze beste kant laten zien. We zullen volle bak gas moeten geven."

Tegen Rosenborg slaagde PSV er niet in om zich van zijn beste kant te laten zien. Na een stroeve eerste helft verbeterde de ploeg zich wel na rust en werd er in de slotminuten nog bijna gewonnen.

"Het is teleurstellend hoe de wedstrijd vandaag is verlopen, want van Rosenborg moet je thuis gewoon winnen", blikte de rechtsback terug. "We zijn te slap begonnen, waren niet gefocust genoeg en lieten de duels lopen."

"Dat is balen, maar in deze fase hebben we helemaal geen tijd om te balen, snap je wat ik bedoel? Vanaf vrijdag richten we ons helemaal op de wedstrijd tegen Feyenoord en is alles wat daarvoor gebeurd is alweer vergeten."

Drie duels in komende acht dagen bepalen perspectief PSV

Met "deze fase" doelde Dumfries op de komende acht dagen, waarin de ploeg van de geplaagde trainer Mark van Bommel nog drie wedstrijden speelt voor de winterstop. Drie wedstrijden die zullen bepalen of PSV in 2020 nog enig perspectief heeft om de naar beneden bijgestelde doelstelling van de tweede plaats en het winnen van de TOTO KNVB Beker nog te halen.

Bij een zege op Feyenoord kan PSV weer een beetje omhoogkijken, zeker omdat koploper Ajax op bezoek gaat bij AZ en zeker een van die ploegen dus puntenverlies zal lijden.

Drie dagen na de wedstrijd in De Kuip speelt PSV in Veenendaal tegen de amateurs van GVVV in de tweede ronde van de beker en nog eens drie dagen later sluit PSV het jaar af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

'Helemaal geen tijd om bij pakken neer te zitten'

"We hadden tegen Rosenborg graag de lijn doorgetrokken van de wedstrijd tegen Fortuna", doelde Dumfries op de 5-0-overwinning, waarmee zijn ploeg een belabberde serie van negen duels met slechts één zege afsloot.

"We komen uit een hele moeilijke periode en dan wil je gewoon een goede serie neerzetten in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat laten we na. Maar nogmaals, we hebben helemaal geen tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. We moeten ons focussen op Feyenoord en ervoor zorgen dat we daar een heel ander PSV laten zien."

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

