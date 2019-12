Yassin Ayoub heeft donderdag na afloop van de verloren Europa League-wedstrijd tegen FC Porto (3-2) kritisch uitgelaten over Jaap Stam. De 25-jarige middenvelder is blij dat hij onder de nieuwe trainer Dick Advocaat speelminuten krijgt.

"Ik heb eerder aangegeven dat ik altijd mijn best heb gedaan en altijd hard heb getraind. Soms ben je mentaal stuk. Bij Stam werd er niet echt naar me omgekeken", zei hij na de wedstrijd in Porto tegen FOX Sports.

Ayoub belandde onder de in juni begonnen Stam op een zijspoor en mocht in augustus uitkijken naar een nieuwe club. De oud-speler van FC Utrecht slaagde er echter niet in om een nieuwe werkgever te vinden. Ayoub behoorde daarna niet meer tot de wedstrijdselectie van Feyenoord.

"Er werd nooit tegen me gesproken. Het maakte niet uit wat ik deed, ik liep er gewoon bij. Dat is jammer. Het harde trainen beloont zich nu. Dick heeft zich ook verbaasd over het feit dat ik zo goed train en nooit een kans heb gekregen."

Complimenten van Advocaat

Sinds het aantreden van trainer Dick Advocaat als vervanger van de opgestapte Stam kwam Ayoub tot vier officiële invalbeurten. De Marokkaanse middenvelder, die in de zomer van 2018 de overstap maakte naar Feyenoord, zegt een klik te hebben met de 72-jarige coach. Hij kreeg donderdag in de verloren Europa League-wedstrijd tegen FC Porto (3-2) ruim een kwartier van Advocaat.

"Als je het niet goed doet, zegt hij het tegen je. Dat vind ik fijn, dat is gewoon duidelijkheid. Maar als je het goed doet, zegt hij het ook tegen je. Hij kwam net naar me toe en zei 'goed gedaan'. Het is altijd fijn als een trainer naar je omkijkt, je beloont voor het harde trainen en je complimenteert."

Volgens Ayoub had er meer ingezeten voor Feyenoord op bezoek bij FC Porto. De Rotterdammers maakten na ruim twintig minuten een 2-0-achterstand goed, maar slikten nog voor rust de 3-2. "Het is heel zonde dat we de goals veel te gemakkelijk weggegeven. Het had er ingezeten om de 3-3 en de 3-4 te maken."

Leroy Fer kan niet voorkomen dat FC Porto-doelman Agustin Marchesin de bal uit de lucht plukt. (Foto: Pro Shots)

'Bij vlagen goed voetbal laten zien'

Ook middenvelder Leroy Fer oordeelde dat Feyenoord zichzelf tekort deed op basis van het vertoonde spel in Porto. "In de tweede helft probeerden we de gelijkmaker te maken. We hebben bij vlagen goed voetbal laten zien en kansen gecreëerd, maar de keeper stopte ze.”

Fer zegt met een positief gevoel vooruit te kijken naar de kraker van zondag tegen PSV. "Een andere tegenstander, maar een heel moeilijke wedstrijd. We spelen thuis en willen winnen."