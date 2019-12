Nederland heeft ondanks de slechtste week dit seizoen in Europees verband weinig schade opgelopen op de coëfficiëntenlijst. Dat komt vooral, omdat concurrenten Turkije en Oekraïne evengoed weinig punten sprokkelden op de Europese velden.

Door de uitschakeling van Galatasaray in de Champions League en de eerdere eliminatie van Besiktas en Trabzonspor vertegenwoordigt alleen Istanbul Basaksehir de Turkse eer in Europees verband. Oekraïne zag Dinamo Kiev uitgeschakeld worden in de groepsfase van de Europa League en houdt alleen Shakthar Donetsk over in de knock-outfase van het Europese toernooi.

Nederland beleefde de slechtste Europese week van dit seizoen en verdiende slechts 0,2 punten voor de coëfficiëntenlijst, die bepaalt hoe de Europese tickets verdeeld worden. Ajax verloor dinsdag in eigen huis van Valencia (0-1) en strandde daardoor in de groepsfase van de Champions League. Een plaats in de achtste finales van het miljoenenbal had Nederland een bonuspunt opgeleverd op de coëfficiëntenlijst.

In de Europa League bleef de oogst mager. AZ, dat zich al had geplaatst voor de knock-outfase, leed een pijnlijke nederlaag bij Manchester United (4-0), terwijl Feyenoord ook zijn laatste kans op overwintering verspeelde bij FC Porto (3-2-nederlaag). Het al uitgeschakelde PSV zorgde voor de enige punten voor Nederland met een 1-1-remise thuis tegen Rosenborg BK.

Een overwinning in Europa is twee punten waard voor de coëfficiëntenlijst en een gelijkspel geeft recht op één punt. De veroverde punten moeten wel gedeeld worden door het aantal clubs waar het betreffende land het Europese seizoen mee is begonnen. In het geval van Nederland zijn dat er vijf.

Top twaalf UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 97,712

2. Engeland - 86,462

3. Duitsland - 68,498

4. Italië - 66,510

5. Frankrijk - 56,082

6. Portugal - 48,849

7. Rusland - 45,549

8. België - 37,500

9. Nederland - 35,150

10. Oekraïne - 33,500

11. Turkije - 32,800

12. Oostenrijk - 32,125

Door de resultaten van deze week komt Nederland op 35,150 punten, wat nog altijd goed is voor een negende plaats op de coëfficiëntenlijst . Daarmee raakt het verder achterop op nummer acht België, dat met een remise van Standard Luik tegen Arsenal (2-2) en de zege van KAA Gent op Oleksandriya (2-1) een betere Europese week achter de rug heeft.

Nederland is er veel aan gelegen om zich in de top tien te handhaven, want dan mag de landskampioen van 2021 het seizoen daarop sowieso meedoen aan de groepsfase van de Champions League. De elfde positie op de coëfficiëntenlijst geeft daar in principe ook recht op, mits de Champions League-winnaar zich via de competitie voor het miljoenenbal plaatst.

Nederland wordt in de knock-outfase van de Europa League vertegenwoordigd door Ajax en AZ. De loting vindt maandag in Nyon plaats. De duels bij de laatste 32 worden in februari gespeeld.