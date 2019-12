Met een mager gelijkspel tegen Rosenborg BK (1-1) kreeg de Europese campagne van PSV donderdag een passend slot. De teleurstelling overheerst bij de spelers van de Eindhovense club na weer een tegenvallend seizoen buiten de grenzen.

In de voorbereiding op het huidige seizoen zei algemeen directeur Toon Gerbrands nog dat PSV op termijn structureel bij de 32 beste clubs van Europa moet gaan horen. Enkele weken later sneuvelde de ploeg van trainer Mark van Bommel in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel.

In de groepsfase van de Europa League moest PSV vervolgens LASK Linz en Sporting CP voor laten gaan. Na vijf duels was de poule al beslist, waardoor de thuiswedstrijd tegen Rosenborg er niet meer toe deed.

Nick Viergever wilde donderdag geen rapportcijfer plakken op de Europese campagne van zijn ploeg. "Jullie van de pers geven die cijfers maar. We zijn uitgeschakeld, dus het is in elk geval onvoldoende."

De suggestie dat de eliminatie "dramatisch" was, vond Viergever overdreven. "We hebben hele goede wedstrijden laten zien. En heel slechte", doelde hij met name op de 4-0-nederlaag tegen Sporting en het 4-1-verlies tegen LASK Linz. "Het verval was te groot."

Laatste vijf Europese seizoenen PSV 2015/2016: Uitgeschakeld in achtste finales CL tegen Atlético Madrid

2016/2017: Laatste in CL-poule met Atlético, Bayern München en Rostov

2017/2018: Uitgeschakeld in derde voorronde EL door NK Osijek.

2018/2019: Laatste in CL-poule met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale

2019/2020: Derde in EL-poule achter LASK Linz en Sporting CP

Vierde seizoen op rij waarin PSV niet overwintert

Cijfermatig kende PSV een heel slechte campagne, want nooit eerder werden er zo veel doelpunten geïncasseerd in één seizoen. In twaalf wedstrijden (inclusief voorrondes) kreeg de ploeg zestien tegentreffers.

Het is bovendien alweer het vierde seizoen op rij waarin PSV niet Europees weet te overwinteren. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor de UEFA-coëfficiënt van de club, die wordt berekend over de prestaties van de afgelopen vijf seizoen. De helft van de 36 punten die PSV nu bezit, stammen uit de jaargang 2015/2016 en komen na volgend seizoen te vervallen.

Bij nog een slecht Europees jaar zal PSV flink zakken op de coëfficiëntenlijst en daardoor in de toekomst zijn geplaatste status bij lotingen voor voorrondewedstrijden en eventuele groesfases mogelijk verliezen. De clubs worden daarbij namelijk ingedeeld op basis van hun coëfficiënt.

"We begonnen het toernooi nog goed", keek Denzel Dumfries terug op de campagne van zijn ploeg. "We wonnen thuis van Sporting, daarna uit met 1-4 bij Rosenborg."

"Maar vervolgens kwamen we in die verschrikkelijk moeilijke fase, waarin we harde klappen hebben gekregen."

Dumfries blij met steun publiek

En hoewel er de laatste weken in de media gespeculeerd werd over de toekomst van trainer Mark van Bommel, was er donderdag in het Philips Stadion geen kritiek te horen. Zelfs toen PSV na een slechte eerste helft met 0-1 achterstond tegen Rosenborg was er geen gefluit of witte zakdoekjes.

"De fans bleven de hele wedstrijd positief, daar wil ik ze voor bedanken", zei aanvoerder Dumfries. "De resultaten waren in de hele moeilijke fase niet PSV-waardig en toch hebben ze ons vandaag gesteund. Daarom had ik graag deze wedstrijd voor ze gewonnen, maar het heeft niet zo mogen zijn."