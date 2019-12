Door vier tegentreffers in elf minuten verloor AZ donderdagavond in de Europa League met 4-0 van Manchester United. Trainer Arne Slot hoopt dat zijn ploeg de pijnlijke les meeneemt naar de knock-outfase van het tweede Europese bekertoernooi.

"De belangrijkste les is dat je best leuk kan spelen, maar dat je ook in een paar minuten de wedstrijd helemaal weg kan geven", zei Slot na de wedstrijd op Old Trafford tegen FOX Sports. "Deze keer was de uitslag niet zo van belang, maar in de knock-outfase mag je niet tien minuten zo spelen als we vandaag gedaan hebben."

Het al geplaatste AZ ging voor de groepswinst in Manchester en had daar een zege voor nodig, maar door treffers van Ashley Young (53e minuut), Mason Greenwood (58e minuut), Juan Mata (61e minuut) en wederom Greenwood (64e minuut) werd het een stevige nederlaag.

"Het is een understatement dat het een vervelend kwartiertje was na rust", aldus Slot. "Ik moet eerlijk zeggen dat het er niet naar uitzag dat we met 4-0 gingen verliezen. In de rust hebben we gezegd dat we goed speelden en gewoon konden winnen, maar opeens stond het 4-0. Je kunt niet zoveel tegengoals krijgen als het een uur lang eigenlijk een gelijkwaardige wedstrijd is geweest."

Desondanks viel de teleurstelling wel mee bij de AZ-trainer. "We hadden heel graag eerste willen worden in de groep, dat hebben we vaak benadrukt. Maar we gaan nog steeds gewoon door in Europa."

Aanvoerder Teun Koopmeiners druipt af op Old Trafford na de 4-0-nederlaag tegen Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Frustratie schiet er een beetje in na de 2-0'

Bij Teun Koopmeiners was de ontgoocheling van de nederlaag wel zichtbaar. De aanvoerder van AZ sprak van een "frustrerende" avond op Old Trafford. "In de eerste helft had ik het gevoel dat we een goal konden maken. Na de 1-0 geef je de hoop nog niet op, ik had nog steeds het gevoel dat we ze pijn konden doen. Als je de 1-1 maakt, kan het nog heel spannend worden. Maar de frustratie schiet er een beetje in bij de 2-0."

In aanloop naar de tweede treffer van Manchester United werkte James Garner Fredrik Midtsjø tegen de grond, maar de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer keurde de treffer van Mason Greenwood ondanks Alkmaarse protesten wel goed.

"Je speelt een topwedstrijd tegen een topclub, dan weet je dat kleine foutjes worden afgestraft. Als je even niet op staat te letten, ligt-ie erin. Dat gebeurt niet alleen bij de 2-0, maar ook daarna. Het is niet alleen een fout van Mitch, want we staan met zijn allen niet scherp genoeg te verdedigen."

De Alkmaarders moeten zich nu richten op de Eredivisie-topper van zondag tegen koploper Ajax. "Als ik van tevoren had mogen kiezen welk duel we van deze twee wilden winnen, dan is het zondag tegen Ajax", glimlachte Slot. "Maar Ajax heeft ook een fantastische ploeg. Ik vind ze gelijkwaardig aan United, of misschien wel beter."

