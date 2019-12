Feyenoord-trainer Dick Advocaat houdt ondanks de 3-2-nederlaag tegen FC Porto - en de uitschakeling in de Europa League - een positief gevoel over aan het duel.

De coach zag Feyenoord de Portugese topclub donderdag goed partij bieden, maar defensief lieten de Rotterdammers te veel steken vallen. Het veldspel leidde bij de ervaren coach echter tot optimisme.

"Als je tegen zo'n goede ploeg zo veel kansen weet te creëren, geeft dat een goed gevoel", zei Advocaat tegen FOX Sports. "We geven alleen te veel weg en tegen zo'n ploeg moet je dat niet doen."

De Portugezen profiteerden in het openingskwartier van twee fouten achterin bij Feyenoord, waarbij Feyenoorder Tyrell Malacia zelf voor de 2-0 zorgde. De Rotterdammers knokten zich echter terug tot 2-2, maar via Tiquinho Soares werd het nog voor rust alsnog 3-2. In de tweede helft kreeg Feyenoord kansen op de 3-3, maar die gingen er niet in.

Eric Botteghin bracht de spanning in de wedstrijd terug. (Foto: Pro Shots)

'Porto weet wat ze met bal moeten doen'

Advocaat zag zijn ploeg na rust wel beter voor de dag komen. "We waren zuiniger aan de bal, want in de eerste twintig minuten hebben we de bal veel te veel aan de tegenstander gegeven. En die weten wel wat ze ermee moeten doen. Porto is een volwassen ploeg."

Zondag wacht Feyenoord de volgende zware opdracht, als PSV op bezoek komt in De Kuip. Met het oog op dat duel vond Advocaat dat Feyenoord met een goed gevoel aan die topper kan verschijnen.

"We zijn nog in opbouw, maar we komen waar we moeten zijn. Uit deze wedstrijd kunnen we vertrouwen halen. Het resultaat is niet goed, maar de manier waarop we vandaag gespeeld hebben, is positief."

