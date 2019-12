Ajax en AZ beginnen na de winterstop aan de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers hebben een geplaatste status, de Alkmaarders niet. Een overzicht van de clubs die Ajax en AZ maandag bij de loting kunnen treffen.

Ajax liep dinsdag door een 0-1-thuisnederlaag tegen Valencia op het nippertje plaatsing voor de achtste finales van de Champions League mis. Als nummer drie van de groep stromen de Amsterdammers na de winter in bij de laatste 32 in de Europa League.

Omdat de ploeg van trainer Erik ten Hag een van de vier beste afvallers van de Champions League is, krijgt het bij de loting een geplaatste status. In het Zwitserse Nyon ontloopt het daardoor onder meer oud-winnaars Sevilla en Manchester United.

AZ bereikte de knock-outfase van de Europa League door als tweede te eindigen in een groep waarin alleen Manchester United een maatje te groot bleek. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 dat de Alkmaarders Europees overwinteren.

Mogelijke tegenstanders Ajax Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Club Brugge, APOEL, FC Kopenhagen, Getafe, Sporting CP, CFR Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, AS Roma en Wolverhampton Wanderers.

Mogelijke tegenstanders AZ Sevilla, Malmö FF, FC Basel, LASK, Celtic, Arsenal, FC Porto, Espanyol, Gent, Basaksehir, SC Braga, Red Bull Salzburg, Internazionale en Benfica.

Ajax en AZ ontlopen elkaar in volgende ronde

Een wedstrijd tussen Ajax en AZ is in de eerste knock-outfase niet mogelijk. Ploegen uit hetzelfde land worden bij de loting namelijk uit elkaar gehouden, net als clubs die elkaar in de groepsfase al troffen. Dat betekent dat AZ niet bang hoeft te zijn dat Manchester United maandag uit de koker komt.

Ajax zou in de volgende ronde een oude bekende kunnen treffen. Het Bayer Leverkusen van Ten Hags voorganger Peter Bosz is als een van de slechtste nummers drie van de Champions League namelijk ongeplaatst bij de loting.

Ajax schopte het in 2017 nog tot de finale van de Europa League, waarin Manchester United met 2-0 te sterk was. Voor AZ is een halvefinaleplaats in 2005 deze eeuw de beste prestatie in het tweede Europese bekertoernooi, dat toen nog de UEFA Cup heette.

AZ greep naast de groepswinst (en een geplaatste status) door een 4-0-nederlaag bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Volgende ronde Europa League start 20 februari

De loting voor de eerste knock-outfase van de Europa League vindt maandag 16 december om 13.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon. Een uur eerder eerder wordt in het hoofdkantoor van de UEFA de loting voor de achtste finales van de Champions League verricht.

De zestiende finales van de Europa League worden op 20 en 27 februari afgewerkt. De geplaatste ploegen beginnen met een uitwedstrijd en hebben zo in de return het thuisvoordeel.

Waar in de eerste knock-outfase landen uit hetzelfde land en uit dezelfde groep uit elkaar worden gehouden, zijn er vanaf de achtste finales (12 en 19 maart) geen restricties meer. De loting voor de achtste finales is op 28 februari.