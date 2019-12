Feyenoord is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat ging na een tumultueuze eerste helft met 3-2 ten onder bij FC Porto.

De Rotterdammers wisten bij voorbaat dat alleen een zege een langer verblijf in Europa mogelijk kon maken. Daarnaast moest Rangers FC thuis van BSC Young Boys winnen. Dat gebeurde evenmin: 1-1. Feyenoord eindigt daardoor als laatste in de groep.

Feyenoord had de nederlaag in Porto vooral aan zichzelf te wijten. Door geblunder achterin stond Porto al na een kwartier op voorsprong door doelpunten van Luis Diaz en Tyrell Malacia (eigen doelpunt).

Via Eric Botteghin en Sam Larsson kwamen de Rotterdammers snel terug tot 2-2, maar Tiquinho Soares zorgde nog voor rust voor de beslissende 3-2, waardoor Porto ook na de winterstop actief is in de Europa League.

FC Porto stond na een kwartier al met 2-0 voor. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord geeft het in kwartier weg

Feyenoord kreeg via Steven Berghuis de eerste kans, maar zijn harde vrije trap ging recht op de doelman af. Vlak daarna stond het door defensief geklungel echter ineens 2-0, waardoor de opgave om te winnen schier onmogelijk leek.

Diaz opende in de veertiende minuut de score toen zijn houdbaar lijkende schot onder het lijf van doelman Nick Marsman tergend langzaam in het doel rolde. Twee minuten later werd het 2-0, nadat een voorzet van Tiquinho Soares volledig onnodig door Malacia in eigen doel werd gewerkt. Er was geen tegenstander in de buurt van de linksback te bekennen, maar toch zette hij uit een reflex zijn voet tegen de bal.

In een tijdsbestek van zeven minuten wist Feyenoord de wedstrijd weer helemaal te keren. Eerst was het Botteghin die bij een hoekschop volledig vrij de 2-1 binnen kon koppen, waarna Larsson een voorzet van Malacia slim verlengde en zo voor 2-2 zorgde. De Zweed stond aan de aftrap omdat Nicolai Jørgensen in Rotterdam was gebleven. De spits staat op het punt vader te worden.

Feyenoord knokte zich terug tot 2-2, maar ging alsnog ten onder. (Foto: Pro Shots)

Na rust geen treffers meer

Toch gingen de Rotterdammers met een achterstand de rust in. Porto sloeg toe uit een snelle counter, waarbij de defensie van Feyenoord er wederom slecht uit zag. Marsman keerde het schot van Otávio nog wel, maar in de rebound liet Botteghin zich erg makkelijk verschalken door Soares.

Na rust stormde het van beide kanten een stuk minder, al was Feyenoord na zeventig minuten dicht bij de 3-3. Een voorzet van de rechterkant kwam ietwat gelukkig tegen de voet van Jens Toornstra, waarna de bal tot opluchting van heel Porto tegen de paal belandde.

Kort daarna had ook Luciano Narsingh de 3-3 op zijn schoen, maar de invaller stuitte volledig vrijstaand op doelman Agustín Marchesín. In de slotfase gingen de Rotterdammers nog wel op jacht naar de benodigde twee treffers, maar dat zat er voor Feyenoord niet meer in.

Eindstand groep G Europa League 1. FC Porto 6-10 (8-9)

2. Rangers FC 6-9 (8-6)

3. BSC Young Boys 6-8 (8-7)

4. Feyenoord 6-5 (7-9)

