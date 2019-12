AZ is er donderdag niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in poule L van de Europa League. De Alkmaarders verloren op Old Trafford door vier tegengoals in elf minuten met 4-0 van directe concurrent Manchester United.

AZ moest het duel tussen de twee al geplaatste ploegen winnen om de groepswinst veilig te stellen, maar door een dramatisch kwartiertje na rust werd het de grootste nederlaag van het seizoen voor de ploeg van Arne Slot.

United-aanvoerder Ashley Young opende in de 53e minuut de score in Manchester. Vervolgens tilden Mason Greenwood (58e minuut), Juan Mata (penalty in de 61e minuut) en wederom Greenwood (64e minuut) de score razendsnel naar 4-0.

AZ eindigt de groepsfase als de nummer twee in poule L met negen punten. Manchester United is de nummer één met dertien punten. FK Partizan won donderdagavond in Belgrado met 4-1 van FC Astana en wordt derde met acht punten.

De loting voor de knock-outfase van de Europa League is maandag in het Zwitserse Nyon. Ajax is naast AZ de tweede Nederlandse club in de koker.

Eindstand groep L 1. Manchester United: 6-13 (10-2)

2. AZ: 6-9 (15-8)

3. FK Partizan: 6-8 (10-10)

4. FC Astana: 6-3 (4-19)

AZ op volle oorlogssterkte op Old Trafford

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer, die begin oktober met zijn ploeg in Den Haag met 0-0 gelijkspeelde tegen AZ, stelde donderdagavond niet voor het eerst dit Europa League-seizoen een veredeld B-elftal op, maar met Young, Mata, Harry Maguire, Nemanja Matic en Anthony Martial stonden er nog wel wat bekende namen op het veld. Voormalig AZ-speler Sergio Romero was de keeper bij de thuisploeg.

AZ was wel op volledige oorlogssterkte, drie dagen voor de Eredivisie-topper thuis tegen Ajax. Met Dani de Wit in de spits als de vervanger van de geschorste Myron Boadu hadden de bezoekers in de openingsfase veel balbezit, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van Slot niet.

Romero kon redelijk eenvoudig redden op schoten van Yukinari Sugawara en Oussama Idrissi, terwijl Calvin Stengs vlak voor rust net naast mikte. Namens United stuitte Andreas Pereira op AZ-keeper Marco Bizot, die ook een kopbal van Maguire uit een corner keerde.

In de tweede helft was het wel al snel raak voor de nummer vijf van de Premier League. Na een afgeslagen corner gaf Mata de bal voor op Young, die hard en hoog raak schoot. Vlak daarna was het al 2-0, toen James Garner de bal afpakte van Fredrik Midtsjø en Greenwood van afstand het doel vond.

De jonge Nederlander Tahith Chong kwam vervolgens in het veld bij United, dat vrijwel direct een penalty kreeg na een overtreding van Jordy Clasie op Greenwood. Mata maakte geen fout van 11 meter. Greenwood maakte elf minuten na de openingstreffer zijn tweede van de avond, waardoor AZ de groepsfase van de Europa League afsloot met een pijnlijke 4-0-nederlaag.

Mason Greenwood (achttien jaar en 72 dagen) is de jongste United-speler die twee keer heeft gescoord in een Europees duel. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League