PSV-trainer Mark van Bommel baalde dat zijn ploeg de Europa League-campagne donderdag niet afsloot met een zege op Rosenborg BK (1-1). De coach vindt dat de Eindhovenaren in de absolute slotfase een penalty hadden moeten krijgen.

Rosenborg-spits Alexander Søderlund kreeg in de blessuretijd van de tweede helft de bal op zijn hand in het zestienmetergebied, maar de Russische scheidsrechter Vitali Meshkov vond het geen strafschop. Er is geen VAR in de groepsfase van de Europa League.

"Het was een 100 procent penalty", was Van Bommel na het duel duidelijk in gesprek met FOX Sports. "Zelfs de vierde man naast me zei dat het een duidelijke strafschop was. 'Waarom zeg je dat dan niet via je microfoontje?', vroeg ik aan hem."

PSV sloot een teleurstellende groepsfase in de Europa League zo af met twee zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen. De Brabanders, die voor de laatste speelronde al uitgeschakeld waren, eindigen met acht punten als derde, achter LASK Linz (13) en Sporting CP (12).

Het thuisduel met het eveneens al uitgeschakelde Rosenborg was tekenend voor de Europese campagne van PSV. Zeker in de eerste helft kwamen de Eindhovenaren matig voor de dag en kwamen de bezoekers uit Noorwegen op 0-1 via Pal André Helland. Een kwartier na rust maakte Mohamed Ihattaren de gelijkmaker.

"Het had beter gemoeten", erkende Van Bommel. "Zoals we de laatste 25 minuten speelden, op de helft van de tegenstander, dat was goed. Maar in de eerste helft was het mat, dat klopt. Zij speelden veel de lange bal en daardoor werd het een vechtwedstrijd, en wij wonnen de duels niet. Na rust was het beter, maar we hebben tegen deze stugge tegenstander niet veel gecreëerd."

Mark van Bommel is blij met doelpuntenmaker Mohamed Ihattaren. (Foto: Pro Shots)

'Ben blij dat iedereen fit uit de wedstrijd gekomen is'

Voor PSV stond donderdagavond alleen de winstpremie van 570.000 euro en wat punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA op het spel. Van Bommel hield daardoor al rekening met de topper van zondag op bezoek bij Feyenoord, onder meer door Steven Bergwijn en Donyell Malen beiden maar een helft te laten spelen en Ihattaren na 70 minuten te wisselen.

"Ik ben blij dat iedereen fit uit de wedstrijd is gekomen", zei de trainer. "Bergwijn en Malen hadden allebei een beetje last, maar een halve wedstrijd richting Feyenoord moest wel kunnen."

Van Bommel stelde dat het resultaat tegen Rosenborg geen invloed zal hebben op het duel van zondag in Rotterdam. "We gaan zondag een goed PSV zien. Ik begrijp dat je een beter gevoel hebt als je wint, maar ik ga altijd met een goed gevoel naar De Kuip."

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League