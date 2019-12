Borussia Mönchengladbach is verrassend in de groepsfase van de Europa League blijven steken. De koploper van de Bundesliga ging donderdag thuis met 1-2 onderuit tegen het Turkse Basaksehir, waar Eljero Elia in de basis stond. Tonny Vilhena werd met FC Krasnodar uitgeschakeld.

Voor Gladbach, dat aan een puntje genoeg had om te overwinteren, leek er geen vuiltje aan de lucht toen Marcus Thuram na een half uur de score opende in het Borussia Park.

Op slag van rust bracht Irfan Kahveci Basaksehir, waar Elia de hele wedstrijd meespeelde, op gelijke hoogte. In de allerlaatste minuut zorgde Enzo Crivelli voor de voor Gladbach dramatische ontknoping.

Baseksehir klimt door de late zege van de derde naar de eerste plaats in groep J. AS Roma mag als nummer twee door naar de volgende ronde in de Europa League. De Italianen, waar Justin Kluivert ontbrak wegens een blessure, hadden genoeg aan een gelijkspel tegen het Oostenrijkse Wolfsberger: 2-2.

Eindstand groep J 1. Basaksehir: 6-10 (7-9)

2. AS Roma: 6-9 (12-6)

3. Borussia Mönchengladbach: 6-8 (6-9)

4. Wolfsberger AC: 6-5 (7-8)

Arsenal verder dankzij remise in Luik

In tegenstelling tot Borussia Mönchengladbach plaatste Arsenal zich wel voor de knock-outfase. De verliezend finalist van vorig seizoen sleepte uit bij Standard Luik een 2-2-gelijkspel uit het vuur.

Arsenal had alleen bij een grote nederlaag in Luik plaatsing voor de volgende ronde in gevaar zien komen. Die kant leek het even op te gaan, toen Samuel Bastien en Selim Amallah de Belgen tussen de 46e en zeventigste minuut op 2-0 zetten.

Met name dankzij Bukayo Saka kwam Arsenal toch nog langszij. De pas achttienjarige middenvelder, die van interim-trainer Fredrik Ljungberg een basisplaats had gekregen, gaf de assist op de aansluitingstreffer van Alexandre Lacazette en maakte er zelf in de slotfase 2-2 van.

Arsenal heeft aan het puntje genoeg om groepswinnaar te worden in poule F. Eintracht Frankfurt, dat zonder de geblesseerde Bas Dost met 2-3 verloor van Vitória SC, kwam met de schrik vrij en eindigde door het puntenverlies van Standard als tweede.

Teleurstelling bij Standard-keeper Arnaud Bodart na de uitschakeling in de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Vilhena en Adekanye uitgeschakeld

Voor Tonny Vilhena en FC Krasnodar viel het doek. De ploeg van de oud-Feyenoorder moest de laatste groepswedstrijd uit bij Getafe winnen om verder te gaan, maar ging in Spanje met 3-0 onderuit. Getafe mag in groep C samen met FC Basel naar de knock-outfase.

Ook Bobby Adekanye is na de winter niet meer actief in Europa. De twintigjarige Nederlander verloor als invaller met Lazio met 2-0 bij Stade Rennais en eindigde daardoor achter Celtic en Cluj als derde in groep E.

