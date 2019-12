Arsenal heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De verliezend finalist van vorig seizoen had uit bij Standard Luik genoeg aan een 2-2-gelijkspel. Tonny Vilhena werd met FC Krasnodar uitgeschakeld.

Arsenal had alleen bij een grote nederlaag in Luik plaatsing voor de volgende ronde in gevaar kunnen zien komen. Die kant leek het wel even op te gaan, toen Samuel Bastien en Selim Amallah de Belgen tussen de 46e en zeventigste minuut op 2-0 zetten.

Met name dankzij Bukayo Saka sleepte Arsenal toch nog een gelijkspel uit het vuur. De pas achttienjarige middenvelder, die van interim-trainer Fredrik Ljungberg een basisplaats had gekregen, gaf de assist op de aansluitingstreffer van Alexandre Lacazette en maakte er zelf in de slotfase 2-2 van.

Arsenal heeft aan het puntje genoeg om groepswinnaar te worden in poule F. Eintracht Frankfurt, dat zonder de geblesseerde Bas Dost met 2-3 verloor van Vitória SC, kwam met de schrik vrij en eindigde door het puntenverlies van Standard als tweede.