PSV heeft donderdag met een gelijkspel afscheid genomen van de Europa League. De al uitgeschakelde Eindhovenaren kwamen in de laatste groepswedstrijd thuis niet verder dan 1-1 tegen Rosenborg BK.

De Noorse ploeg kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Pål André Helland. Na ruim een uur spelen zorgde Mohammed Ihattaren voor de gelijkmaker.

Omdat Rosenborg ook al uitgeschakeld was, stond voor beide ploegen alleen de winstpremie van 570.000 euro en wat punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA op het spel. Het gelijke spel levert beide clubs 190.000 euro op.

In het andere duel in groep D was LASK Linz met 2-0 te sterk voor Sporting CP, waardoor de Oostenrijkers als groepswinnaar doorgaan naar de zestiende finales. De Portugezen speelden ruim een helft met tien man na rood voor doelman Renan Ribeiro.

Op donderdag komen vanaf 21.00 uur AZ (uit tegen Manchester United) en Feyenoord (op bezoek bij FC Porto) nog in actie in de Europa League. Het al geplaatste AZ strijdt met de Engelse topclub om de groepswinst, Feyenoord vecht voor een kleine kans op overwintering.

De Europese speelronde begon dinsdag al in mineur voor Nederland. Ajax werd door een 0-1-nederlaag tegen Valencia uitgeschakeld in de Champions League en speelt na de winter in de Europa League.

Bij PSV mocht Bruma weer eens in de basis beginnen. (Foto: Pro Shots)

PSV incasseert hoogste aantal treffers ooit in Europa

PSV, dat een handvol vaste krachten buiten de basis liet, begon nog aardig in het Philips Stadion, dat voor twee derde gevuld was. In de openingsfase was Cody Gakpo de meest dreigende man op het veld.

Na een knappe actie van Steven Bergwijn schoot de aanvaller de bal in het zijnet. Enkele minuten later was Gakpo Rosenborg-doelman Arild Østbø al voorbij, maar verdediger Even Hovland kon een doelpunt voorkomen. PSV claimde een penalty, maar Hovland raakte eerst de bal voordat hij Gakpo vloerde.

Kort daarna was het aan de overkant wel raak. Ihattaren bracht Érick Gutiérrez in de problemen met een kort passje achteruit, waarna de Mexicaan de verkeerde kant opdraaide en de bal verloor aan Helland. Het houdbare schot van de Noorse aanvaller van zo'n 25 meter verraste doelman Lars Unnerstall: 0-1.

Het was de zestiende tegentreffer voor PSV in dit Europese seizoen (inclusief voorrondes). Nooit eerder incasseerde de club zoveel goals in één jaargang. Door die onnodige tegentreffer kreeg het zelfvertrouwen van PSV een flinke knauw. Tot aan de rust wist de ploeg Rosenborg niet echt meer in de problemen te brengen.

Dankzij een treffer van Mohamed Ihattaren eindigde het duel alsnog in 1-1. (Foto: Pro Shots)

Ihattaren kort na treffer gewisseld

Ook na rust speelde PSV aanvankelijk rommelig. De gelijkmaker van Ihattaren kwam dan ook uit de lucht vallen. De zeventienjarige middenvelder stuurde zelf Gakpo weg, maar de flankaanvaller kwam niet tot een schot. Ihattaren kon de bal oppikken, kapte een verdediger uit en schoot hard en hoog raak.

Kort na zijn knappe goal werd Ihattaren gewisseld voor Gastón Pereiro. Kennelijk wilde PSV-trainer Van Bommel zijn toptalent liever wat rust geven voor de topper van zondag tegen Feyenoord dan nog vol voor de winst gaan in de laatste twintig minuten van het duel om des keizers baard met Rosenborg.

Een andere invaller, Donyell Malen, was in de slotfase met een schot in het zijnet nog dicht bij de winnende treffer en de zwak spelende Bruma schoot even later nipt naast. Ook Rosenborg had de wedstrijd nog kunnen winnen, maar Erik Botheim kopte van dichtbij net naast.

In de blessuretijd had PSV pech dat de Russische arbiter Vitaly Meshkov geen strafschop gaf na een overduidelijke handsbal van een Noorse verdediger. Kort daarna scoorde PSV wel, maar die treffer werd afgekeurd wegens een eerdere overtreding van Nick Viergever.