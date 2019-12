Feyenoord begint donderdag met Sam Larsson in de aanval aan het uitduel met FC Porto. De Rotterdammers strijden om een plek bij de beste twee in de groep. Bij AZ, dat op bezoek gaat bij Manchester United, vervangt Dani de Wit de geschorste spits Myron Boadu.

Larsson krijgt een basisplaats bij Feyenoord omdat Nicolai Jørgensen er niet bij is in Portugal. De Deen staat op het punt om vader te worden en is in Rotterdam achtergebleven.

Trainer Dick Advocaat stuurt verder dezelfde tien spelers het veld in als afgelopen zondag, toen Feyenoord met 0-0 gelijkspeelde bij Vitesse.

Nick Marsman staat zodoende opnieuw op doel. Eerste keeper Kenneth Vermeer is nog altijd geblesseerd, terwijl ook verdedigers Sven van Beek, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp er vanwege blessures niet bij zijn.

Feyenoord moet winnen in Porto om kans te maken op een plek in de volgende ronde. Als Rangers FC thuis eveneens wint van BSC Young Boys, zijn de Rotterdammers ook na de winterstop actief in de Europa League. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Opstelling FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles; Otávio, Uribe, Danilo, Luis Díaz; Marega, Soares

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökçü, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson

De Wit in de spits bij AZ, Stengs op middenveld

Het al geplaatste AZ speelt uit tegen Manchester United met De Wit in de spits. Hij is de vervanger van Boadu, die ontbreekt wegens een schorsing.

Op de flanken kiest trainer Arne Slot voor Yukinari Suguwara en Oussama Idrissi. Calvin Stengs schuift daardoor een linie terug en vormt het middenveld met Fredrik Midtsjø en aanvoerder Teun Koopmeiners.

Jordy Clasie staat opnieuw centraal in de verdediging, als vervanger van de geblesseerde Ron Vlaar. Hij vormt het centrum met Stijn Wuytens.

AZ en United strijden om groepswinst

AZ en Manchester United zijn al verzekerd van een plaats in de knock-outfase van de Europa League en strijden op Old Trafford alleen nog om de groepswinst. Omdat de Engelsen een punt meer hebben (tien om negen) hebben zij aan één punt genoeg.

AZ is nog ongeslagen in de groepsfase van de Europa League. De ploeg won twee keer van Astana en speelde zowel tegen Partizan (2x) als thuis tegen Manchester United gelijk. De aftrap op Old Trafford is om 21.00 uur.

AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Idrissi.

Manchester United: Romero; Young, Tuanzebe, Maguire, Williams; Matic, Pereira; Garner, Mata, Martial; Greenwood.