Van Bommel: 'Het had beter gemoeten'

Mark van Bommel realiseert zich ook dat het spel van zijn ploeg niet om over naar huis te schrijven was. "Het had beter gemoeten, maar zoals we de laatste 25 minuten spelen is goed", aldus de trainer. "Het is een stugge tegenstander. We hebben ook niet veel gecreëerd. Ik ben blij dat iedereen fit uit de wedstrijd gekomen is."