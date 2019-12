PSV begint donderdag met enkele wijzigingen in het basiselftal aan de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg. Onder anderen Olivier Boscagli en Cody Gakpo verschijnen aan de aftrap.

Beide ploegen zijn al uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. Behalve de winstpremie en punten voor de UEFA-coëfficiëntenlijst staat er niet op het spel in Eindhoven.

Trainer Mark van Bommel meldde eerder al dat enkele spelers kampten met pijntjes en dat hij met het oog op de topper tegen Feyenoord zondag wellicht een aantal vaste krachten rust zou geven. Van de vaste basisformatie ontbreken Michal Sadílek, Donyell Malen, Pablo Rosario en Ritsu Doan tegen de Noorse ploeg.

Boscagli staat voor de zevende keer dit seizoen in de basis van PSV. De laatste keer dat de Franse verdediger mocht beginnen aan een wedstrijd was eind september.

Gakpo had in alle competities twaalf keer een basisplek dit seizoen. De laatste keer was medio november bij de uitwedstrijd tegen Willem II.

Ook Érick Gutiérrez, Ryan Thomas en Bruma - die niet altijd in de basis staan - mogen het donderdag vanaf de eerste minuut laten zien.

Rosenborg zonder Johnsen

Bij Rosenborg is er in de wedstrijdselectie geen plaats voor voormalig ADO Den Haag- en AZ-spits Björn Johnsen. De Noorse club speelde zijn laatste wedstrijd anderhalve week geleden en sloot de binnenlandse competitie af als nummer drie.

De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18.55 uur.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Gutiérrez, Ihattaren, Thomas; Bruma, Bergwijn, Gakpo.

Opstelling Rosenborg: Østbø; Hedenstad, Reginiussen, Hovland,Meling; Jensen, Trondsen, Tagseth; Helland, Søderlund, Adegbenro.