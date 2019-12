Ajax heeft donderdag van de KNVB een boete van 15.000 euro gekregen, omdat fans van de club vuurwerk hebben afgestoken tijdens de uitwedstrijd eind oktober tegen RKC Waalwijk (1-2).

Het duel werd in de tweede helft korte tijd stilgelegd, omdat voetballen door de rook in het stadion in Waalwijk niet mogelijk was. De fans protesteerden met het vuurwerk tegen de straf van de UEFA, waardoor zij niet welkom waren in het Champions League-duel met Chelsea (4-4).

De Amsterdammers verhalen de schade op de daders, die al zijn geïdentificeerd. Zij krijgen bovendien een stadionverbod. Doordat Ajax heeft weten te achterhalen wie de schuldigen zijn, heeft de club een voorwaardelijke straf van één duel zonder uitpubliek voorkomen.

De club waarschuwt op de clubwebsite bovendien supporters die meehelpen met het afsteken van vuurwerk of zich onherkenbaar maken voor identificatie door bijvoorbeeld een bivakmuts of capuchon te dragen. Zij kunnen eveneens worden gestraft.

"Ajax is voorstander van gecoördineerde sfeeracties op de tribunes", meldt de club. "Maar acties die risico's met zich meebrengen worden uiteraard niet getolereerd. Daarom nogmaals een dringend beroep op Ajacieden om de club op Ajax-waardige manier te ondersteunen en geen vuurwerk af te steken."

Het vuurwerk veroorzaakte ook schade aan het stadion van RKC. Zo raakte het hybride gras, stoeltjes, een toilet en een hekwerk beschadigd. Die schade is op Ajax verhaald.

