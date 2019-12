Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in het Zweedse Malmö was donderdag opnieuw het mikpunt van vandalisme. Vandalen hebben geprobeerd de voeten van het beeld door te zagen.

Op foto's zijn zaagsporen rondom de rechterenkel en de linkertenen van het bronzen beeld te zien. Ook hing er een touw om de nek van het beeld. De politie van Malmö doet onderzoek naar het voorval en heeft een hek om het standbeeld geplaatst om te voorkomen dat het omvalt.

Het is de derde keer dat vandalen het standbeeld beschadigd hebben sinds de plaatsing van het kunstwerk op 27 november. Het beeld staat naast het stadion van Malmö FF, de Zweedse club waar Ibrahimovic twintig jaar geleden zijn debuut maakte in het profvoetbal.

Eerder hing er al een wc-bril aan de arm en was er een plastic zak over het hoofd getrokken. Ook werden doodsbedreigingen en racistische leuzen op en bij het beeld gespoten.

Kunstenaar roept op te stoppen

De vernielingen zijn vermoedelijk het werk van boze supporters van Malmö. Op de dag van de onthulling van het 3,5 meter lange bronzen beeld werd bekend dat Ibrahimovic 25 procent van de aandelen had gekocht van Hammarby IF uit Stockholm. Deze club is een rivaal van Malmö.

Peter Linde, die het beeld heeft gemaakt, roept in de Zweedse sportkrant Sportbladet op om het vandalisme te stoppen. "Mensen doen alsof ze in oorlog zijn, maar dit is geen oorlog. Het gaat om voetbal. Het is zo krankzinnig dat je niet kunt respecteren dat Zlatan een vrij man is."

"Ik wil dat het beeld wordt gerepareerd en gerestaureerd en dat degenen die dit doen zich realiseren hoe dom ze zijn."