Marten de Roon had woensdag geen woorden voor de overwintering van Atalanta in de Champions League. Dankzij een 0-3-zege bij Shakthar Donetsk luisterde de Italiaanse club zijn debuut in de Champions League op met een plaats in de achtste finales.

"Ik weet het niet", stamelde De Roon voor de camera van Atalanta TV toen hem gevraagd werd de historische prestatie in het Oekraïense Charkov te omschrijven. "Wat kan ik zeggen. Het was een geweldige wedstrijd. We gaven alles wat we hadden. Ik ben zo blij, want vijf weken geleden hadden we nog maar nul punten."

Na nederlagen tegen Dinamo Zagreb (4-0), Shakthar Donetsk (1-2) en Manchester City (5-1) leek debutant Atalanta kansloos in groep C van het miljoenenbal. Dankzij een ferme eindsprint richtte de club uit Bergamo zich op. Atalanta speelde thuis gelijk tegen Manchester City en won van Dinamo Zagreb (2-0), om woensdag tegen Shakthar Donetsk een ticket voor de laatste zestien te veroveren.

De zege op Shakthar Donetsk kwam pas na rust tot stand. Halverwege de tweede helft brak Timothy Castagne de ban, waarna Atalanta in het zadel werd geholpen door een rode kaart voor Shakthar-speler Dodô. Mario Pasalic en Robin Gosens (ex-Heracles Almelo) maakten in de slotfase een einde aan alle Italiaanse twijfels.

"We waren zelfverzekerd en verdienden de overwinning", zei De Roon. "De jongens waren geweldig. Net als de vijf-, zeshonderd supporters die hiernaartoe zijn gekomen."

'Historie geschreven'

Atalanta kent mede door de overwintering een uiterst succesvol 2019. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de Serie A, de hoogste notering in de clubgeschiedenis. "We hebben nu weer historie geschreven", besefte De Roon. "Ik heb er verder geen woorden voor, omdat ik zo blij ben."

Atalanta is de tweede club in de historie die zich na drie nederlagen in de eerste drie wedstrijden plaatste voor de laatste zestien van de Champions League. Newcastle United had in het seizoen 2002/2003 de primeur.

Momenteel bezet Atalanta de zesde plaats op de ranglijst. Maandag weet de Italiaanse club bij de loting in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander is in de achtste finales van de Champions League. De club uit Bergamo kan gekoppeld worden aan FC Barcelona, Bayern München, RB Leipzig, Liverpool, Paris Saint-Germain of Valencia.