Trainer Xavi heeft zich met Al-Sadd woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WK voor clubs. De Spanjaard zag zijn Qatarese ploeg bij de play-off in Doha na verlenging met 3-1 winnen van Hienghène Sport uit Nieuw-Caledonië.

Baghdad Bounedjah opende na een klein half uur de score voor Al-Sadd in het Jasin Bin Hamad Stadium. Kort na rust kwam Hienghène, de kampioen van Oceanië, op gelijke hoogte door een doelpunt van Antoine Roine.

Daarna werd in de reguliere speeltijd niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin leidden Abdelkarim Hassan en Ro Ro de formatie uit Qatar alsnog naar de winst.

Al-Sadd, dat als landskampioen van het organiserende land mag meedoen, en Hienghène Sport waren de enige twee teams die een play-off speelden voor een plek in de kwartfinales.

Abdelkarim Hassan bracht Al-Sadd in de verlenging op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Al-Sadd bij winst op Monterrey tegen Liverpool

Bij de laatste acht neemt de ploeg van Xavi het op tegen het Mexicaanse Monterrey, waar Vincent Janssen actief is. De Nederlandse spits mist het WK voor clubs echter door een spierblessure.

De winnaar van het duel tussen Al-Sadd en Monterrey neemt het in de halve eindstrijd op tegen Champions League-winnaar Liverpool. In de andere kwartfinale speelt Al-Hilal uit Saoedi-Arabië tegen het Tunesische Espérance de Tunis, de kampioenen van Azië en Afrika. De winnaar daarvan treft het Braziliaanse Flamengo.

Het WK voor clubs gaat tussen de winnaars van de continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserende land, in dit geval dus Al-Sadd. Real Madrid won het WK voor clubs vorig jaar. De laatste keer dat de eindzege naar een niet-Europese club ging, was in 2012 toen Corinthians het toernooi won.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.